Mitten im Geschäft: Kritik an Stillecke in Drogeriemarkt

In einer Klagenfurter Drogerie sorgt eine Stillecke für Unmut. Eine Kundin vermisst die nötige Privatsphäre für Mütter sowie Babys. Das Unternehmen nimmt die Kritik ernst.

Was eigentlich als zusätzliches Serviceangebot für Eltern gedacht war, wird in Klagenfurt nun scharf kritisiert. Konkret geht es um den Still- und Wickelbereich eines Drogeriemarktes in der Durchlaßstraße in Klagenfurt. Dieser findet sich nämlich mitten im Verkaufsraum. „Schön, dass an Familien gedacht wird, aber wo bleibt die Intimsphäre von Müttern und Babys?“, fragt 5 Minuten-Leserin Sabine. Sie findet: „Gerade beim Stillen und Wickeln sollte es einen geschützten Rückzugsort geben. Familienfreundlichkeit sieht für mich anders aus.“

Diskussion um Stillecke

Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es vonseiten des Drogeriefachhandels: „Wir verstehen, dass das Bedürfnis nach Privatsphäre beim Stillen individuell unterschiedlich ist, und nehmen entsprechende Rückmeldungen ernst.“ Der Stuhl in der Stillecke sei drehbar, „sodass Kundinnen ihre Sitzrichtung selbst wählen und sich möglichst zurückgezogen ausrichten können“, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens weiter.

Drogeriekette nimmt Feedback ernst

Die Kritik nimmt man natürlich ernst. Derzeit wird geprüft, ob und wie sich die Gestaltung vor Ort weiter verbessern lässt. „Unser Ziel ist es, Familien im Alltag zu unterstützen und den Einkauf mit kleinen Kindern angenehmer zu gestalten. Dazu gehört für uns eine familienfreundliche Atmosphäre, in der sich Groß und Klein wohlfühlen können.“ Abschließend verweist die Sprecherin darauf, dass sich die Filiale in einem Einkaufscenter befinde; dessen WC-Anlagen samt Wickelmöglichkeit, befindet sich in unmittelbarer Nähe.