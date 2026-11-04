Regionale Vielfalt: Stadtwinzer übergaben Ernte-Pacht

In der Landeshauptstadt ist Regionalität längst gelebte Realität – das zeigt sich auch am Beispiel des Klagenfurter Stadtweingartens. Am Dienstagnachmittag trafen sich die Stadtwinzer mit Bürgermeister Christian Scheider und Stadträtin Sandra Wassermann um den diesjährigen Pachtzins zu entrichten. Bezahlt wird hier traditionell in Flaschen.

Pachtzins als edler Tropfen

Pächter des Weingartens „Ried Seewiese“ über der Wörthersee-Ostbucht ist der Verein „Vinum Carinthiae“, der als ältester Weinbauverein Kärntens gilt. Auf einer Fläche von 0,65 Hektar kultivieren die Mitglieder klassische Rotweinsorten wie Zweigelt und Merlot. Der Pachtzins, den die Stadt für das Grundstück erhält, beläuft sich auf rund ein Zehntel der Ernte. Nach einem Lokalaugenschein und einer gemeinsamen Weinverkostung im Stadtweingarten wurden mehrere Kartons des Klagenpurt Weins offiziell übergeben. Die Landeshauptstadt nutzt den Wein für repräsentative Zwecke, offizielle Empfänge sowie als exklusive Gastgeschenke.

Stolz auf regionale Tradition

Bürgermeister Christian Scheider betonte die Bedeutung des Projekts: „Die Stadtwinzer pflegen nicht nur eine kostbare Tradition, sondern schaffen zudem ein hochwertiges Produkt, das die Landeshauptstadt über die Grenzen hinaus repräsentiert.“ Auch Stadträtin Sandra Wassermann zeigte sich beim Lokalaugenschein im Sommer beeindruckt von der professionellen Arbeit vor Ort und unterstrich den hohen Stellenwert der regionalen Erzeugung. Die „Ried Seewiese“ wird bereits seit 2003 von den Stadtwinzern betrieben. Dass hier Spitzenleistungen erbracht werden, beweisen auch vergangene Erfolge: So kürte sich Winzer Horst Wild im Jahr 2013 mit dem Merlot Ried Seewiese 2011 zum Landessieger und holte 2024 mit dem Zweigelt Ried Seewiese 2021 eine Silbermedaille bei der Austrian Wine Challenge Vienna.