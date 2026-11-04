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/ ©klagenfurt_elite
Ein Bild auf 5min.at zeigt Butter in einem Supermarkt-Regal. Auf einer Butter klebt ein 1 Prozent Pickerl.
Ein Aktionsetikett in einem Eurospar in Klagenfurt amüsierte die Kundschaft.
Viktring
04/11/2026
Aktionsetikett

Minus 1 Prozent: Kurioser Rabatt in Klagenfurter Supermarkt

Für Schmunzler sorgte am Mittwoch ein Rabatt-Pickerl in der Eurospar-Filiale in Klagenfurt-Viktring. Angepriesen wurde darauf ein Nachlass von 1 Prozent.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Bei einem Lebensmittel-Einkauf in der Eurospar-Filiale in Klagenfurt-Viktring fiel einem Kunden am Mittwoch ein kurioses Aktionsetikett ins Auge. Ausgewiesen war darauf eine Reduktion um ein Prozent des ursprünglichen Verkaufspreises. Konkret reduzierte sich der Preis für den beklebten Butterwürfel damit von 2,56 Euro auf 2,54 Euro – eine Ersparnis von stolzen zwei Cent. Der Kärntner teilte seine Entdeckung mit dem Instagram-Kanal klagenfurt_elite und kommentierte den Fund mit den Worten: „Ist das jetzt die Butterpreisbremse?“

Druckfehler

5 Minuten hakte beim Lebensmittelkonzern nach: Eine Sprecherin stellte klar, dass es sich hierbei um einen fehlerhaften Abdruck handle. Der betreffende Supermarkt wurde mittlerweile kontaktiert.

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