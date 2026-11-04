Zukunft der Schule: Kärntner Schülervertretung fordert KI-Bildung

Am 3. November empfing Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) die Kärntner Landesschüler:innenvertretung in Klagenfurt, um über Anliegen wie Finanzbildung, mentale Gesundheit und Künstliche Intelligenz an den Schulen zu sprechen.

Die Kärntner Schülerinnen und Schüler machen mobil für zukunftsweisende Themen: Am Dienstag empfing Landeshauptmann Daniel Fellner die Landesschüler:innenvertretung (LSV) Kärnten in Klagenfurt. Die gewählten Vertreter von rund 70.500 Jugendlichen im Bundesland nutzten den Rahmen, um konkrete Forderungen in den Bereichen Digitalisierung, mentale Gesundheit und politische Bildung zu übergeben.

Forderungskatalog übergeben

Die Landesschulsprecher Maximilian Jaritz (BMHS) und Jerome Krobat (AHS) präsentierten gemeinsam mit ihren Teammitgliedern Pia Rudolf, Johannes Moser und Benjamin Berchtold aktuelle Vorhaben der LSV. Ganz oben auf der Agenda stehen eine verstärkte Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) im Unterricht, der Ausbau von Finanz- und Europabildung sowie gezielte Maßnahmen zur Stärkung der mentalen Gesundheit an Kärntens Schulen. Zum Thema KI arbeitet die Vertretung derzeit an einer eigenen Wanderausstellung, um das Thema für Schüler:innen greifbarer zu machen.

Fellner sicherte Unterstützung

Landeshauptmann Fellner zeigte sich nach dem Austausch positiv gestimmt und sicherte Unterstützung zu: „Ich finde alle eure Forderungen gut“, so Fellner. Er verwies darauf, dass Kärnten bei der Finanzbildung bereits Fortschritte erzielt habe und das Schüler:innenparlament in Kärnten sogar einzigartig in der Landesverfassung verankert sei. Auch beim Thema Digitalisierung betonte Fellner die Wichtigkeit von Ausgewogenheit: Neben digitaler Kompetenz seien Kreativität, Einfühlungsvermögen und bildschirmfreie Entwicklungsräume für Jugendliche essenziell.

Schultour und Schülerparlament stehen bevor

Um den Dialog direkt an den Schulstandorten zu vertiefen, startet die LSV demnächst eine Tour durch ganz Kärnten. Bereits für den 30. November ist die nächste Sitzung des Schüler:innenparlaments angesetzt, bei der die eingebrachten Anliegen weiter vertieft werden sollen.