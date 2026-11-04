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/ ©Fotomontage KMG/Madlin Peko/pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt einen KMG-Bus und ein Umleitungsschild.
Die Haltestelle Heuplatz entfällt. Ersatz bieten die Haltestelle Mondgasse und der Heiligengeistplatz.
Klagenfurt
04/11/2026
Umleitung

KMG leitet zwei Linien ab Montag um

Wegen Asphaltierungsarbeiten in der Theatergasse leitet die KMG die Linien A und 4 stadteinwärts um.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Im Klagenfurter Liniennetz der KMG kommt es ab Montag, dem 9. November, ab 6 Uhr für rund eine Woche zu Beeinträchtigungen und Umleitungen. Grund dafür sind Asphaltierungsarbeiten an der Nordseite der Theatergasse, wodurch diese für die Dauer der Maßnahmen wieder als Einbahnstraße geführt wird.

Diese Linien sind betroffen

Von der Regelung betroffen sind die Linien A und 4, die stadteinwärts eine Ausweichroute über den St. Veiter Ring, den Villacher Ring sowie die Radetzkystraße zum Heiligengeistplatz nehmen. In Fahrtrichtung stadteinwärts entfällt während der Sanierung die Bedienung der Haltestelle Heuplatz: Fahrgäste können alternativ auf die Haltestelle Mondgasse am St. Veiter Ring oder direkt auf den Heiligengeistplatz ausweichen.

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