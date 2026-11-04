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/ ©Freiwillige Feuerwehr Mieger
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Unfall.
Mit zwei Seilwinden stellten die Einsatzkräfte den umgestürzten Klein-Lkw in Grafenstein wieder auf. Weder Personen noch Tiere kamen zu Schaden.
Klagenfurt-Land
04/11/2026
Glück im Unglück

Einsatz in Klagenfurt-Land: Kleinviehtransporter überschlug sich

In Grafenstein rollte ein herrenloser Kleinviehtransporter rückwärts eine Schotterstraße hinab und überschlug sich. Die Feuerwehr barg den Klein-Lkw mit zwei Seilwinden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Gestern um 17:33 Uhr wurden mehrere Feuerwehren aus Klagenfurt-Land zu einem technischen Einsatz nach Grafenstein alarmiert. Ein Kleinviehtransporter war aus bisher unbekannter Ursache selbstständig rückwärts eine Schotterstraße abwärts gerollt und hatte sich anschließend seitlich überschlagen.

Keine Tiere im Fahrzeug

„Der Lenker war zur Zeit nicht im Fahrzeug und Tiere waren glücklicherweise auch keine geladen“, schildert die FF Mieger. In Zusammenarbeit der Einsatzkräfte konnte der Klein-Lkw schließlich mit zwei Seilwinden wieder aufgestellt und an einen sicheren Ort gezogen werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Mieger und der Freiwilligen Feuerwehr Grafenstein stand auch die Polizei Ebenthal im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 18:29 Uhr aktualisiert
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