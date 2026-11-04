Dialogforum in Klagenfurt: 47 Pionierstädte auf dem Weg zur Klimaneutralität

Rund 47 österreichische Kommunen verfolgen im Rahmen der Mission „Klimaneutrale Stadt“ das Ziel, bis 2040 Klimaneutralität zu erlangen. Um dieses Vorhaben mittels Forschung und Innovation voranzutreiben, versammelten sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Pionierstädte zum zweitägigen 4. Dialogforum.

Lösungen für Kreislaufwirtschaft

Die Veranstaltung startete im Congress Center Villach, wo am ersten Tag praxisnahe Umsetzungsprojekte, der fachliche Austausch sowie die Vernetzung der Projektleitungen im Vordergrund standen, bevor am Abend ein Empfang im Rathaus von Klagenfurt stattfand. Am Folgetag verlagerte sich das Programm in das Konzerthaus Klagenfurt, wo die Abstimmung zwischen den Verwaltungsebenen von Bund, Ländern und Städten im Mittelpunkt stand. Gemeinsam mit Vertretern des BMIMI und der Bundesländer wurde die strategische Umsetzung europäischer Klima- und Energieziele erörtert, um verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen abzustimmen. Unterstützung erhalten die teilnehmenden Kommunen vom BMIMI und dem Klima- und Energiefonds, um richtungsweisende Lösungen für Kreislaufwirtschaft sowie Energie- und Mobilitätswende zu entwickeln und Förderprogramme effizient auszuschöpfen.

Umsetzung als größte Herausforderung

Bürgermeister Christian Scheider unterstrich die Bedeutung der praktischen Umsetzung: „Wir wollen nicht nur über Klimaschutz sprechen, sondern konkrete Maßnahmen auf den Weg bringen und Erfahrungen sammeln. Die größte Herausforderung liegt häufig nicht darin, gute Konzepte zu entwickeln. Sie liegt in der tatsächlichen Umsetzung und die dafür notwendigen finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen. Genauso wichtig ist es, die Menschen in unseren Pionierstädten auf diesem Weg mitzunehmen.“ Er eröffnete das Forum gemeinsam mit Johannes Bockstefl von der FFG, Nicole Kirchberger vom Klima- und Energiefonds sowie Wolfgang Hafner, dem Leiter der Klagenfurter Abteilung für Klima- und Umweltschutz.