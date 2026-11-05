„ackern“-Erfinder bringt neue Veranstaltungsreihe nach Klagenfurt

Viele Klagenfurter erinnern sich noch an die beliebte Sommerveranstaltung „ackern“. Jetzt meldet sich der damalige Initiator Reinhard Eberhart mit einer neuen Idee zurück und präsentiert eine Eventreihe mit 16 Veranstaltungen.

Wer früher gerne beim „ackern“ in Klagenfurt dabei war, darf sich auf ein neues Veranstaltungsformat freuen. Reinhard Eberhart, der hinter der beliebten Sommerveranstaltung steckte, hat gemeinsam mit dem Verein zur Entwicklung nachhaltiger Ideen (VENI) ein neues Projekt auf die Beine gestellt. Unter dem Namen „unkraut-frei“ soll am Gutshof Egger in der Flatschacher Straße 77 ein Treffpunkt entstehen, an dem die Klagenfurter gemeinsam essen, trinken und verschiedene Kulturveranstaltungen besuchen können.

Kostenlose Getränke zur Eröffnung

Der Startschuss fällt am 11. November, also zu Faschingsbeginn, um genau 16.16 Uhr. Zur Eröffnung spielt die Band „UVO – Die Unvollendeten“ auf, außerdem steht ein Bockbieranstich auf dem Programm. Besonders erfreulich für die Besucher: In der ersten Stunde werden kostenlose Getränke ausgeschenkt. Auch Dompfarrer Peter Allmaier wird vorbeischauen und dem neuen Veranstaltungsort den kirchlichen Segen erteilen.

©SK/Glinik Am 11. November startet die Veranstaltungsreihe „unkraut-frei“ am Gutshof Egger. ©SK/Glinik Insgesamt sind 16 Events geplant.

Strom kommt aus Elektroautos

Beim neuen Konzept setzt Eberhart auf Nachhaltigkeit. Während beim früheren „ackern“ die bekannten Heuballen zum Erscheinungsbild gehörten, wird bei „unkraut-frei“ vor allem Holz zum Einsatz kommen. So soll es beispielsweise eine Holztheke geben. Eine Besonderheit ist die Stromversorgung: Die Schankanlagen und die Beleuchtung werden von Elektroautos mit Energie versorgt. Dadurch soll die Veranstaltung unabhängig vom öffentlichen Stromnetz funktionieren. „Nachhaltig, innovativ und blackoutsicher“, beschreibt Eberhart sein Vorhaben mit einem Augenzwinkern. „Es soll ein Wohlfühlwohnzimmer, eine Art Kulturzentrum für alle Klagenfurter und Gäste sein“, erklärt der Veranstalter weiter. Auch Bürgermeister Christian Scheider begrüßt das Projekt, das Unterhaltung und gemeinschaftliches Beisammensein mit Umweltbewusstsein verbinden soll.

Auch Nikolaus und Silvester stehen am Programm

Nach dem Eröffnungswochenende im November öffnet „unkraut-frei“ im Dezember an mehreren Tagen seine Pforten. Am 5. Dezember ist beispielsweise ein Besuch des Nikolaus geplant. Auch rund um den 8. Dezember und in der Woche vor Weihnachten wird es Veranstaltungen geben. Den Abschluss bildet am 31. Dezember ein „Stilles Silvester“. Für die Besucher gibt es außerdem ein digitales Informationsangebot. Ein eigens entwickeltes Navigationssystem soll die Anreise erleichtern und Informationen zum Programm liefern. Auf dem Gelände wird zudem ein Wissenspfad mit QR-Codes eingerichtet, über die Interessierte mehr über die Umgebung und die Veranstaltungen erfahren können. Auch für das Frühjahr 2027 ist bereits ein Programm geplant. Dabei soll der Kärntner Kulturschaffende Gerhard Fresacher eine wichtige Rolle übernehmen.