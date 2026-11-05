Dreiste Männer sorgen für Fassungslosigkeit in Kärntner Tierheim

"Was sich gestern Abend vor unserem Tierheim abgespielt hat, macht uns wirklich wütend und fassungslos." Mehrere Männer sollen das Tierheim als kostenlose Entsorgungsstelle missbraucht haben – doch das ist noch nicht alles.

Fassungslosigkeit und Ärger herrschen derzeit im Tierheim Garten Eden in Klagenfurt. Wie die Einrichtung in den sozialen Medien berichtet, kam es am Mittwochabend (4. November) gegen 20 Uhr zu einem Vorfall, der für die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht nur unangenehm war, sondern auch teuer werden könnte. Mehrere Männer wollten offenbar ihre alten Matratzen loswerden und suchten sich ausgerechnet das Tierheim als „Entsorgungsstelle“ aus.

Männer sollen Obfrau bedrängt haben

Die Männer sprachen die Obfrau des Tierheims direkt am Hof an und fragten, ob sie Matratzen abgeben könnten. Die Frau erklärte ihnen höflich, aber bestimmt, dass das Tierheim keine Matratzen entgegennehmen könne. Damit hätte die Angelegenheit eigentlich erledigt sein sollen. Doch laut Schilderung des Tierheims akzeptierten die Männer die Absage nicht. Stattdessen seien sie zunehmend unverschämt geworden und hätten weiterhin versucht, die Obfrau zur Annahme der Matratzen zu bewegen. „Dieses Verhalten war absolut unangemessen. Unsere erste Vorsitzende fühlte sich dadurch zunehmend unwohl und unter Druck gesetzt“, schildert das Tierheim. Glücklicherweise habe sich die Frau während des Vorfalls hinter verschlossenen Türen befunden.

Matratzen und weiterer Müll im Container entsorgt

Es wird noch frecher: Trotz der eindeutigen Absage sollen die Männer schließlich ihre Matratzen und zusätzlichen Sperrmüll einfach im Container des Tierheims abgeladen haben. „Das ist schlichtweg eine Unverschämtheit!“, findet das Tierheim klare Worte. Für die Verantwortlichen ist das besonders ärgerlich, denn die Entsorgung des fremden Mülls verursacht Kosten, die das Tierheim selbst tragen muss. „Unser Tierheim ist keine öffentliche Müllentsorgungsstelle und kein kostenloser Sperrmüllplatz!“, stellt die Einrichtung unmissverständlich klar. Das Geld werde dringend für die Versorgung der Tiere benötigt. Die Arbeit finanziere sich unter anderem durch Spenden und das Engagement tierlieber Menschen. Umso unverständlicher sei es, dass nun auch noch für die Entsorgung fremder Gegenstände bezahlt werden soll.

Überwachungskameras zeichneten Vorfall auf

Doch es ist noch nicht aller Tage Abend. Was die Männer wahrscheinlich nicht bedacht hatten: Das Gelände des Tierheims wird videoüberwacht. Laut den Verantwortlichen wurde der gesamte Vorfall aufgezeichnet. Das Tierheim kündigt deshalb an, die Angelegenheit zur Anzeige zu bringen und rechtliche Schritte einzuleiten. Allerdings erhalten die Verantwortlichen noch eine letzte Gelegenheit, die Sache selbst in Ordnung zu bringen, wie es seitens des Tierheims heißt: „Der abgeladene Sperrmüll muss bis Freitag um 8 Uhr wieder aus unserem Container entfernt und eigenständig sowie ordnungsgemäß anderweitig entsorgt werden. Wir erwarten, dass diese Möglichkeit genutzt wird. Sollte dies nicht geschehen, werden wir die angekündigten Schritte konsequent weiterverfolgen.“

„Ein NEIN bedeutet NEIN!“

Neben dem finanziellen Schaden beschäftigt die Mitarbeiter vor allem der Umgang mit ihrer Obfrau. Dass eine ehrenamtlich tätige Verantwortliche nach einer klaren Absage weiter unter Druck gesetzt worden sei, wollen sie nicht hinnehmen. „Niemand hat das Recht, unsere ehrenamtlichen Verantwortlichen unter Druck zu setzen oder einzuschüchtern. Ein NEIN bedeutet NEIN!“, betont das Tierheim. Mit seinem öffentlichen Aufruf hofft das Team nun, dass die Verantwortlichen den Müll rechtzeitig entfernen. Gleichzeitig richtet es eine klare Botschaft an die Bevölkerung: „Wir sind für unsere Tiere da – nicht dafür, den Sperrmüll anderer Menschen auf unsere Kosten zu entsorgen!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 07:54 Uhr aktualisiert