Perspektiven für Kärntens Jugend: Karrieremesse lockte an die Uni

Bei der „connect 2026“ an der Universität Klagenfurt informierten sich Studierende, Absolventinnen und Absolventen und Quereinsteiger am 4. November über Jobs und Praktika. Unternehmen standen für persönliche Gespräche bereit.

Studierende der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt konnten sich am Mittwoch, 4. November, bei der „connect 2026“ über Jobs, Praktika und Karrierewege informieren. Bei freiem Eintritt konnten sich Studierende, Absolventinnen und Absolventen, Maturantinnen und Maturanten sowie Menschen, die einen beruflichen Quereinstieg planen bei der Job- und Karrieremesse informieren. Zahlreiche Unternehmen stellten Einstiegsmöglichkeiten vor und standen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Unterstützung bei der Bewerbung

Neben dem direkten Austausch mit potenziellen Arbeitgebern bot die Messe Bewerbungs- und Lebenslaufchecks sowie kostenlose Bewerbungsfotos. Vizebürgermeister und Bildungsreferent Ronald Rabitsch (SPÖ) betonte die Bedeutung der Veranstaltung für die Region. Die Vernetzung von Studierenden und Unternehmen solle jungen Menschen berufliche Perspektiven vor Ort eröffnen und den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort stärken. Die Messe habe sich über ein Vierteljahrhundert zu einer wichtigen Drehscheibe entwickelt, so Rabitsch.