Zoff um Pischeldorfer Straße geht in die nächste Runde

Im Klagenfurter Rathaus fliegen erneut die Fetzen. Im Streit um die geplante Sanierung der Pischeldorfer Straße meldet sich nun Vizebürgermeister Patrick Jonke zu Wort und schießt scharf gegen die FPÖ.

Die geplante Sanierung der Pischeldorfer Straße sorgt weiterhin für heftige Diskussionen in der Klagenfurter Stadtpolitik. Nachdem Straßenbaureferentin Sandra Wassermann (FPÖ) zuletzt Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) für die Verzögerungen bei dem Millionenprojekt mitverantwortlich gemacht hatte, folgt nun die Retourkutsche. In einer aktuellen Aussendung bezeichnet Jonke ihre Aussagen als „völlig verwerfliches Ablenkungsmanöver von der eigenen Konzeptlosigkeit“.

„Frau Wassermann tischt der Bevölkerung wieder einmal nur die halbe Wahrheit auf“

Besonders die von Wassermann angesprochene schwierige Budgetsituation lässt Jonke als Begründung für die Verzögerungen nicht gelten. Er verweist auf die sogenannte Zwölftel-Regelung, die unter bestimmten Voraussetzungen Ausgaben auch ohne regulär beschlossenen Haushalt ermöglicht. „Die FPÖ redet sich permanent auf ein angebliches Budgetchaos heraus, um herunterzuspielen, dass im eigenen Referat nichts weitergeht. Faktum ist, dass Straßenerhaltende Maßnahmen im Rahmen einer sogenannten ‚Zwölftel-Regelung‘ konsequent durchgeführt werden können und auch müssen“, erklärt Jonke.

Jonke spricht von „FPÖ-Chaos“

Doch der Vizebürgermeister geht noch einen Schritt weiter und greift die Freiheitlichen auch parteiintern an. „Die Klagenfurter FPÖ versinkt im personellen und organisatorischen Chaos. Intern toben hitzige Diskussionen, weil sich schlichtweg kein Kandidat mehr findet, der bei der kommenden Gemeinderatswahl freiwillig antreten möchte“, so Jonke. Sein abschließender Appell an Wassermann und ihre Partei fällt entsprechend deutlich aus: „Beenden Sie die internen Grabenkämpfe, hören Sie auf mit den halbwahrheitlichen Schuldzuweisungen und fangen Sie endlich an, im Sinne der Klagenfurter Bevölkerung zu arbeiten!“

Streit um 4,5 Millionen Euro teure Straßensanierung

Hintergrund der Auseinandersetzung ist die geplante Erneuerung der Pischeldorfer Straße zwischen dem St. Veiter Ring und der Glanbrücke. Die Kosten werden auf rund 4,5 Millionen Euro geschätzt. Am Dienstag hatte Wassermann gemeinsam mit Fachexperten einen entsprechenden Antrag im Stadtsenat vorgestellt. Dieser soll nun dem Gemeinderat vorgelegt werden, um die finanziellen Voraussetzungen für die weitere Planung zu schaffen.

Einspurig oder zweispurig?

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt die Frage, wie viele Fahrspuren nach dem Umbau erhalten bleiben. Wassermann betont, dass die Straße sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts zweispurig bleiben müsse. Im eingebrachten Stadtsenatsantrag ist allerdings davon die Rede, dass eine stadtauswärts führende Fahrspur zugunsten eines getrennten Geh- und Radweges entfallen soll. Auf diesen Widerspruch hatte Jonke bereits zuvor hingewiesen. Wassermann wiederum bezeichnete die bisherigen Überlegungen als erste Skizzen und Entwürfe und warf Jonke vor, das Infrastrukturprojekt politisch auszuschlachten. Die Verzögerungen führte sie unter anderem auf die angespannte Budgetsituation der Stadt zurück.

Wann die Bagger rollen, bleibt offen

Auch die NEOS hatten sich zuletzt in die Debatte eingeschaltet und kritisiert, dass für die Sanierung weiterhin weder ein gesichertes Budget noch ein konkreter Zeitplan vorliege. Während sich die politischen Auseinandersetzungen weiter zuspitzen, bleibt damit offen, wann die dringend diskutierte Sanierung tatsächlich beginnen kann. Zunächst muss der Gemeinderat über die finanziellen Voraussetzungen für das Projekt entscheiden.