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/ ©Foto WOERTZ
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Eurofighter.
Am 6. November landen wieder die Eurofighter am Flughafen Klagenfurt.
Klagenfurt
05/11/2026
Ab 6. November

Eurofighter landen wieder in Klagenfurt

Kampfjets über Klagenfurt! Am Freitag verlegt das Bundesheer erneut Eurofighter von Zeltweg zum Flughafen Klagenfurt. Bis Montag bleiben die Maschinen in Kärnten stationiert.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)
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Wer am Freitag (6. November 2026) in der Nähe des Flughafens Klagenfurt unterwegs ist, könnte einen Blick auf die Eurofighter erhaschen. Das österreichische Bundesheer verlegt die Kampfflugzeuge erneut von Zeltweg nach Klagenfurt. Bis zur Mittagszeit sollen die Kampfjets am Flughafen eintreffen. Von dort aus wird bis Montag, den 9. November, die aktive Luftraumüberwachung durchgeführt. Es ist bereits das 21. Mal, dass die Eurofighter für diesen Zweck in Klagenfurt stationiert werden.

Wann die Kampfjets abheben dürfen

Wie das Bundesheer mitteilt, sind während der Stationierung weder Ausbildungs- noch Übungsflüge geplant. Die Kampfjets starten ausschließlich bei sogenannten „Priorität Alpha“-Einsätzen. Solche Einsätze können beispielsweise notwendig werden, wenn ein Flugzeug im österreichischen Luftraum für die Flugsicherung nicht mehr über Funk erreichbar ist. Auch wenn Militärflugzeuge anderer Staaten ohne entsprechende Genehmigung den österreichischen Luftraum durchqueren, können die Eurofighter aufsteigen.

Rückkehr nach Zeltweg am Montag

Die vorübergehende Stationierung in Klagenfurt dient neben dem Übungscharakter der Verlegung auch dazu, die Personalsituation am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg zu entlasten. Am Montag, dem 9. November, sollen die Eurofighter wieder nach Zeltweg zurückkehren.

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