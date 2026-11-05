Coca-Cola Weihnachtstruck kommt nach Kärnten: Termin steht jetzt fest

Der rote Coca-Cola Weihnachtstruck rollt wieder durch Österreich! Auch in Kärnten macht er heuer Halt. Wann und wo du den Weihnachtsmann, das festliche Weihnachtsdorf und den berühmten Truck erleben kannst, erfährst du hier.

Für viele gehört der leuchtend rote Coca-Cola Weihnachtstruck längst zur Vorweihnachtszeit dazu. Auch 2026 geht er wieder auf Österreich-Tour: Zwischen dem 16. November und dem 18. Dezember stehen insgesamt 24 Stopps in allen neun Bundesländern auf dem Programm. In Kärnten macht der Truck am 2. Dezember Halt.

Weihnachtsmann, Schlittenfahrt und Erinnerungsfotos

Rund um den bekannten Truck wird ein Weihnachtsdorf aufgebaut, in dem die Besucher verschiedene Stationen entdecken können. Im Weihnachtsmannzelt wartet der Coca-Cola Weihnachtsmann auf große und kleine Gäste. Wer Lust auf eine etwas andere Schlittenfahrt hat, kann mit einer VR-Brille auf eine virtuelle Weihnachtsreise gehen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Coca-Cola-Dose mit einem persönlichen Aufdruck gestalten zu lassen. Ein weihnachtlicher Fotorahmen, ein Selfie-Tower und als Elfen verkleidete Helfer bieten außerdem Gelegenheiten für Erinnerungsfotos. Auch eine Hütte mit Weihnachtsartikeln ist vorgesehen. Der Erlös aus deren Verkauf kommt heuer der Caritas-Initiative „Ein Funken Wärme“ zugute, die Familien in Not unterstützt.

Freust du dich schon auf Weihnachten? Ja, absolut! Ein bisschen Nicht wirklich Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Wann kommt der Weihnachtstruck nach Klagenfurt?

Am Mittwoch, dem 2. Dezember, macht der Truck beim Lidl in der Ebentaler Straße 164 in Klagenfurt Station. Das Weihnachtsdorf öffnet um 16 Uhr und kann bis 20 Uhr besucht werden. Nach seinem Kärnten-Besuch setzt der Weihnachtstruck seine Reise durch Österreich fort. Der letzte Stopp ist für den 18. Dezember in Wien geplant.

© Martin Steiger Der Coca-Cola Weihnachtstruck kommt am 2. Dezember nach Klagenfurt.