Coca-Cola Weihnachtstruck kommt nach Kärnten: Termin steht jetzt fest
Der rote Coca-Cola Weihnachtstruck rollt wieder durch Österreich! Auch in Kärnten macht er heuer Halt. Wann und wo du den Weihnachtsmann, das festliche Weihnachtsdorf und den berühmten Truck erleben kannst, erfährst du hier.
Für viele gehört der leuchtend rote Coca-Cola Weihnachtstruck längst zur Vorweihnachtszeit dazu. Auch 2026 geht er wieder auf Österreich-Tour: Zwischen dem 16. November und dem 18. Dezember stehen insgesamt 24 Stopps in allen neun Bundesländern auf dem Programm. In Kärnten macht der Truck am 2. Dezember Halt.
Weihnachtsmann, Schlittenfahrt und Erinnerungsfotos
Rund um den bekannten Truck wird ein Weihnachtsdorf aufgebaut, in dem die Besucher verschiedene Stationen entdecken können. Im Weihnachtsmannzelt wartet der Coca-Cola Weihnachtsmann auf große und kleine Gäste. Wer Lust auf eine etwas andere Schlittenfahrt hat, kann mit einer VR-Brille auf eine virtuelle Weihnachtsreise gehen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Coca-Cola-Dose mit einem persönlichen Aufdruck gestalten zu lassen. Ein weihnachtlicher Fotorahmen, ein Selfie-Tower und als Elfen verkleidete Helfer bieten außerdem Gelegenheiten für Erinnerungsfotos. Auch eine Hütte mit Weihnachtsartikeln ist vorgesehen. Der Erlös aus deren Verkauf kommt heuer der Caritas-Initiative „Ein Funken Wärme“ zugute, die Familien in Not unterstützt.
Freust du dich schon auf Weihnachten?
Wann kommt der Weihnachtstruck nach Klagenfurt?
Am Mittwoch, dem 2. Dezember, macht der Truck beim Lidl in der Ebentaler Straße 164 in Klagenfurt Station. Das Weihnachtsdorf öffnet um 16 Uhr und kann bis 20 Uhr besucht werden. Nach seinem Kärnten-Besuch setzt der Weihnachtstruck seine Reise durch Österreich fort. Der letzte Stopp ist für den 18. Dezember in Wien geplant.
Stopps des Coca-Cola Weihnachtstrucks 2026 im Überblick:
|Montag, 16.11.
|V
|EUROSPAR, Kapellenstraße 1, 6890 Lustenau
|Dienstag, 17.11.
|V
|Sutterlütty, Bundesstraße 22, 6830 Rankweil
|Mittwoch, 18.11.
|T
|INTERSPAR im DEZ EK, Amraser-See-Straße 56a, 6020 Innsbruck
|Donnerstag, 19.11.
|S
|MAXIMARKT, Waldbadstraße 2, 5081 Anif
|Freitag, 20.11.
|OÖ
|EUROSPAR, Handelspark 8, 4707 Schlüßlberg
|Samstag, 21.11.
|OÖ
|INTERSPAR, Helmholtzstraße 15, 4020 Linz
|Dienstag, 24.11.
|OÖ
|LIDL, Am Brauteich 8, 4560 Kirchdorf an der Krems
|Mittwoch, 25.11.
|NÖ
|LIDL, Hermann-Winger-Gasse 14, 3100 St. Pölten
|Donnerstag 26.11.
|NÖ
|BILLA PLUS, Marktgasse 2, 2700 Wiener Neustadt
|Freitag, 27.11.
|NÖ
|BILLA PLUS, Industriestraße 12/14, 2540 Bad Vöslau
|Montag, 30.11.
|ST
|INTERSPAR, Burgauer Str. 2, 8280 Fürstenfeld
|Dienstag, 1.12.
|ST
|BILLA PLUS, Shopping City Seiersberg, 8055 Seiersberg
|Mittwoch, 2.12.
|K
|LIDL, Ebentaler Str. 164, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
|Donnerstag, 3.12.
|NÖ
|BILLA PLUS, Schönbrunner Allee 18, 2331 Vösendorf
|Freitag, 4.12.
|B
|BILLA PLUS, Wr. Str. 120, 7100 Neusiedl am See
|Montag, 7.12.
|NÖ
|BILLA PLUS, Prager Str. 87, 3580 Horn
|Mittwoch, 9.12.
|ST
|INTERSPAR, Grazer Str. 79, 8605 Kapfenberg
|Donnerstag, 10.12.
|ST
|EUROSPAR, Hauptstraße 35, 8940 Liezen
|Freitag, 11.12.
|ST
|Hauptplatz Schladming – Ski Opening
|Montag, 14.12.
|NÖ
|PENNY, Thayapark 5B, 2136 Laa an der Thaya
|Dienstag, 15.12.
|W
|Wintermarkt am Riesenradplatz, Prater, 1020 Wien
|Mittwoch, 16.12.
|W
|PENNY, Heinrich-von-Buol-Gasse 20, 1210 Wien
|Donnerstag, 17.12.
|B
|Winterwunder in Mörbisch am See, 7072 Mörbisch am See
|Freitag, 18.12.
|W
|Der Mann, Perfektastraße 100, 1230 Wien