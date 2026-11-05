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/ © Martin Steiger
Das Bild auf 5min.at zeigt den Coca-Cola Weihnachtstruck.
Der Coca-Cola Weihnachtstruck macht heuer bei seiner Österreichtour auch in Kärnten Station.
Klagenfurt
05/11/2026
Am 2. Dezember

Coca-Cola Weihnachtstruck kommt nach Kärnten: Termin steht jetzt fest

Der rote Coca-Cola Weihnachtstruck rollt wieder durch Österreich! Auch in Kärnten macht er heuer Halt. Wann und wo du den Weihnachtsmann, das festliche Weihnachtsdorf und den berühmten Truck erleben kannst, erfährst du hier.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(229 Wörter)
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Für viele gehört der leuchtend rote Coca-Cola Weihnachtstruck längst zur Vorweihnachtszeit dazu. Auch 2026 geht er wieder auf Österreich-Tour: Zwischen dem 16. November und dem 18. Dezember stehen insgesamt 24 Stopps in allen neun Bundesländern auf dem Programm. In Kärnten macht der Truck am 2. Dezember Halt.

Weihnachtsmann, Schlittenfahrt und Erinnerungsfotos

Rund um den bekannten Truck wird ein Weihnachtsdorf aufgebaut, in dem die Besucher verschiedene Stationen entdecken können. Im Weihnachtsmannzelt wartet der Coca-Cola Weihnachtsmann auf große und kleine Gäste. Wer Lust auf eine etwas andere Schlittenfahrt hat, kann mit einer VR-Brille auf eine virtuelle Weihnachtsreise gehen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Coca-Cola-Dose mit einem persönlichen Aufdruck gestalten zu lassen. Ein weihnachtlicher Fotorahmen, ein Selfie-Tower und als Elfen verkleidete Helfer bieten außerdem Gelegenheiten für Erinnerungsfotos. Auch eine Hütte mit Weihnachtsartikeln ist vorgesehen. Der Erlös aus deren Verkauf kommt heuer der Caritas-Initiative „Ein Funken Wärme“ zugute, die Familien in Not unterstützt.

Freust du dich schon auf Weihnachten?

Ja, absolut!
Ein bisschen
Nicht wirklich

Wann kommt der Weihnachtstruck nach Klagenfurt?

Am Mittwoch, dem 2. Dezember, macht der Truck beim Lidl in der Ebentaler Straße 164 in Klagenfurt Station. Das Weihnachtsdorf öffnet um 16 Uhr und kann bis 20 Uhr besucht werden. Nach seinem Kärnten-Besuch setzt der Weihnachtstruck seine Reise durch Österreich fort. Der letzte Stopp ist für den 18. Dezember in Wien geplant.

Das Bild auf 5min.at zeigt den Coca-Cola Weihnachtstruck.
© Martin Steiger
Der Coca-Cola Weihnachtstruck kommt am 2. Dezember nach Klagenfurt.

Stopps des Coca-Cola Weihnachtstrucks 2026 im Überblick:

 

Montag, 16.11. V EUROSPAR, Kapellenstraße 1, 6890 Lustenau
Dienstag, 17.11. V Sutterlütty, Bundesstraße 22, 6830 Rankweil
Mittwoch, 18.11. T INTERSPAR im DEZ EK, Amraser-See-Straße 56a, 6020 Innsbruck
Donnerstag, 19.11. S MAXIMARKT, Waldbadstraße 2, 5081 Anif
Freitag, 20.11. EUROSPAR, Handelspark 8, 4707 Schlüßlberg
Samstag, 21.11. INTERSPAR, Helmholtzstraße 15, 4020 Linz
Dienstag, 24.11. LIDL, Am Brauteich 8, 4560 Kirchdorf an der Krems
Mittwoch, 25.11. LIDL, Hermann-Winger-Gasse 14, 3100 St. Pölten
Donnerstag 26.11. BILLA PLUS, Marktgasse 2, 2700 Wiener Neustadt
Freitag, 27.11. BILLA PLUS, Industriestraße 12/14, 2540 Bad Vöslau
Montag, 30.11. ST INTERSPAR, Burgauer Str. 2, 8280 Fürstenfeld
Dienstag, 1.12. ST BILLA PLUS, Shopping City Seiersberg, 8055 Seiersberg
Mittwoch, 2.12. K LIDL, Ebentaler Str. 164, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Donnerstag, 3.12. BILLA PLUS, Schönbrunner Allee 18, 2331 Vösendorf
Freitag, 4.12. B BILLA PLUS, Wr. Str. 120, 7100 Neusiedl am See
Montag, 7.12. BILLA PLUS, Prager Str. 87, 3580 Horn
Mittwoch, 9.12. ST INTERSPAR, Grazer Str. 79, 8605 Kapfenberg
Donnerstag, 10.12. ST EUROSPAR, Hauptstraße 35, 8940 Liezen
Freitag, 11.12. ST Hauptplatz Schladming – Ski Opening
Montag, 14.12. PENNY, Thayapark 5B, 2136 Laa an der Thaya
Dienstag, 15.12. W Wintermarkt am Riesenradplatz, Prater, 1020 Wien
Mittwoch, 16.12. W PENNY, Heinrich-von-Buol-Gasse 20, 1210 Wien
Donnerstag, 17.12. B Winterwunder in Mörbisch am See, 7072 Mörbisch am See
Freitag, 18.12. W Der Mann, Perfektastraße 100, 1230 Wien
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