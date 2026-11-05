Männergesundheit: Prostatakrebs-Früherkennung im Klinikum Klagenfurt

Die Urologie am Klinikum Klagenfurt lädt am Montag, 9. November 2026, von 17 bis 21 Uhr zur „Langen Nacht der Urologie“: Geboten werden Infos zur Prostatakrebs-Vorsorge und Einblicke ins „Da Vinci“-System.

Prostatakrebs zählt nach wie vor zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Männern – dennoch bleibt das Thema im Alltag oft ein Tabu. Um Berührungsängste abzubauen und über lebensrettende Früherkennung aufzuklären, öffnet das Zentrum für Training und Simulation der KABEG seine Türen.

„Wird die Erkrankung früh erkannt, können sich die Behandlungsmöglichkeiten verbessern. Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen,“ Prim. Priv.-Doz. Dr. Orietta Dalpiaz

Besonders Männer ab dem 50. Lebensjahr sind eingeladen, das Vorsorgeangebot wahrzunehmen.

Hightech-Chirurgie hautnah erleben

Für Besucher bietet der Abend einen seltenen Einblick in die Spitzenmedizin: An einem Simulator können Interessierte selbst an den Steuerhebeln des „Da Vinci“-Systems Platz nehmen und erleben, wie millimetergenau moderne roboterassistierte Chirurgie arbeitet. Das Klinikum Klagenfurt ist erst die zweite Klinik in ganz Österreich, die über ein Gerät dieser neuesten Generation verfügt.

Drei Impulsvorträge und offene Beratungen

Neben den praktischen Stationen und persönlichen Beratungsgesprächen mit dem medizinischen Fachpersonal setzt der Abend auf drei kompakte Fachvorträge im Zentrum für Training und Simulation zwischen Strahlentherapie und ELKI. Interessierte können während der gesamten Veranstaltung ohne Voranmeldung vorbeikommen und direkt mit den Expertinnen ins Gespräch treten.