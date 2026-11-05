„Gute Reise, Günther“: Feuerwehr trauert mit besonderem Video um Kameraden

Die Feuerwehr Kalvarienberg trauert um ihren Altkameraden Günther. Mit einem besonderen Video lassen die Florianis ihren verstorbenen Kameraden nun noch "ein letztes Mal auf die Reise gehen".

„Dein Platz in unseren Reihen bleibt leer, doch dein Andenken wird in unserer Feuerwehr für immer weiterleben.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich die Feuerwehr Kalvarienberg in den sozialen Medien von ihrem geschätzten Altkameraden Günther. Über viele Jahre hinweg war er Teil der Feuerwehrgemeinschaft. Doch nun müssen seine Kameraden Abschied nehmen.

„Danke für die unzähligen Erinnerungen“

Wie viel Günther seinen Feuerwehrkameraden bedeutet hat, wird im Nachruf deutlich. „Dein Einsatz, deine Hilfsbereitschaft und deine gelebte Kameradschaft werden uns stets in Erinnerung bleiben“, schreibt die Feuerwehr. Besonders die vielen gemeinsamen Stunden und Erlebnisse sollen unvergessen bleiben. Abschließend schicken sie ihrem Altkameraden den traditionellen Feuerwehrgruß: „Ruhe in Frieden, lieber Günther! Ein letztes Gut Heil!“

Im Krankenhaushemd zum Feuerwehreinsatz

Für einen besonders berührenden Abschiedsmoment sorgt jedoch ein Video, das die Feuerwehr Kalvarienberg anlässlich des Ablebens ihres Kameraden geteilt hat. Es stammt aus dem Jahr 2024 und zeigt Günther in einem humorvollen Werbefilm für die Feuerwehr. Darin liegt der damals bereits in die Jahre gekommene Feuerwehrmann in einem Krankenhausbett, angeschlossen an mehrere Schläuche. Doch plötzlich ertönt ein Feueralarm auf seinem Handy. Für Günther gibt es in dem Film kein Halten mehr: Kurzerhand reißt er sich die Schläuche herunter, springt aus dem Bett und läuft im Krankenhaushemd hinaus auf den Parkplatz. Dort schwingt er sich auf ein Moped und fährt zum Rüsthaus, um bei einem Feuerwehreinsatz dabei zu sein. Eine humorvolle Szene, die zeigt, mit wie viel Begeisterung Günther auch im hohen Alter noch mit der Feuerwehr verbunden war.

„Lasst unseren Günther noch ein letztes Mal auf die Reise gehen“

Nun bekommt das eigentlich lustige Video eine besonders emotionale Bedeutung. Die Feuerwehr hat es als Erinnerung an ihren verstorbenen Kameraden geteilt. „Lasst unseren Günther noch ein letztes Mal auf die Reise gehen. Gute Reise, Günther. Du wirst uns fehlen“, verabschieden sich seine Kameraden.