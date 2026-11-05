Wenn sich Ende November die internationale Rock’n’Roll-Elite in Klagenfurt trifft, wird es im Sportpark nicht nur sportlich, sondern sogar akrobatisch. Erstmals in der Geschichte Kärntens findet hier eine Rock’n’Roll-Akrobatik-Weltmeisterschaft statt. Am Samstag, dem 21. November, und Sonntag, dem 22. November 2026, kämpfen die besten Tänzerinnen und Tänzer um die begehrten Titel. Unter dem Motto „I love Rock’n’Roll“ erwartet die Zuschauer eine Mischung aus Tanz, Akrobatik und Hochleistungssport.

52 Kärntner kämpfen um die Titel

Die Dimensionen der Veranstaltung sind beachtlich: Rund 1.200 Athleten aus mehr als 20 Nationen werden in Klagenfurt erwartet. Dazu kommen laut Veranstalter etwa 2.000 Fans, die ihre Favoriten anfeuern werden. Auch Kärnten ist stark vertreten: Insgesamt 52 heimische Sportlerinnen und Sportler ab acht Jahren nehmen an den Wettkämpfen teil. Organisiert wird die Weltmeisterschaft vom Jailhouse Rock’n’Roll Club Villach unter der Leitung von Vereinsobfrau Nicole Schojer. Der Verein hat bereits Erfahrung mit internationalen Großveranstaltungen gesammelt, darunter die World Cups 2015 und 2022 sowie die Österreichischen Meisterschaften 2019.

Spektakuläre Akrobatik und schnelle Tanzschritte

Bei der Rock’n’Roll-Akrobatik kommt es nicht nur auf schnelle Schritte und Rhythmusgefühl an. Die Paare und Formationen müssen auch anspruchsvolle akrobatische Elemente zeigen, bei denen Kraft, Körperbeherrschung und gegenseitiges Vertrauen gefragt sind. Bewertet werden unter anderem Fußtechnik, Tanzstil, Gesamteindruck und die Qualität der Akrobatik. Je nach Alters- und Leistungsklasse unterscheiden sich die erlaubten Akrobatikelemente sowie die Länge und das Tempo der Musik. Auf dem Programm stehen unter anderem Bewerbe wie „Ladies Formation“ und „Main Class Free Style“.

Vorbereitungen laufen

„Mit der Sportveranstaltung holen wir mehr als 1.200 Sportlerinnen und Sportler aus über 20 Nationen sowie rund 2.000 Fans nach Klagenfurt“, freut sich Organisatorin Nicole Schojer. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Ein Großteil der Organisation wird vom Villacher Verein selbst übernommen.

Politik freut sich über internationale Großveranstaltung

Auch bei der Stadt Klagenfurt und dem Land Kärnten ist die Vorfreude auf das Sportereignis groß. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) würdigte bei der Präsentation insbesondere das Engagement des Villacher Vereins. „Es ist eurem Mut und Engagement zu verdanken, dass Klagenfurt Austragungsort dieser Rock’n‘Roll Akrobatik WM wird. Das ist gleichzeitig eine riesengroße Auszeichnung für das Sportland Kärnten und den Sportpark Klagenfurt und bringt enormen Mehrwert für unser Bundesland und den Tourismus“, betonte Fellner.

„Große Ehre für unsere Stadt“

Bürgermeister Christian Scheider (FSP) sieht in der Veranstaltung ebenfalls eine Bereicherung für die Landeshauptstadt. „Dieses internationale Spitzensportereignis ist eine große Ehre für unsere Stadt und ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Sport Menschen über Grenzen hinweg verbindet. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg, faire Wettkämpfe und allen Gästen spannende und unvergessliche Momente in Klagenfurt!“