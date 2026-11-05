Planänderung beim heutigen Glühweinopening in Klagenfurt

Heute fällt in Klagenfurt der Startschuss für den Weihnachtszauber am Alten Platz. Doch kurz vor dem Opening gibt es eine überraschende Änderung: Ein geplanter Höhepunkt muss verschoben werden.

In der Klagenfurter Innenstadt wird es ab heute (5. November) vorweihnachtlich: Am Alten Platz fällt um 16 Uhr der Startschuss für das diesjährige Glühweinopening. Hinter dem neuen Konzept „Weihnachtszauber am Alten Platz“ stehen die Bar Italia und das teatro in the City. Neben Glühwein, Glühmost, Punsch und Tee erwarten die Besucher neu gestaltete Gastronomiehütten, winterliche Köstlichkeiten und ein musikalisches Programm. Für Stimmung sorgen zunächst die Bengels Reloaded von 16 bis 19.30 Uhr, anschließend übernimmt DJ Frame bis 22 Uhr.

Weihnachtsbeleuchtung kommt erst später

Eigentlich sollte beim heutigen Opening auch die neue Weihnachtsbeleuchtung erstmals präsentiert werden. Daraus wird nun allerdings nichts. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilen, treffen die eigens angefertigten Lichtskulpturen, leuchtenden Weihnachtsfiguren und beleuchteten Eingangstore aufgrund einer kurzfristigen Lieferverzögerung erst am Freitag in Klagenfurt ein. Die Veranstalter haben deshalb kurzerhand eine eigene Premiere für die Lichtinstallationen geplant. Am Samstag, dem 7. November, um 18 Uhr sollen die neuen Weihnachtslichter erstmals gemeinsam eingeschaltet werden. Ein Countdown soll den Auftakt zum Lichterzauber am Alten Platz bilden.

Trinkst du lieber Glühwein oder Glühmost? Glühwein Glühmost Ich mag beides Ich trinke nur Bier Ich trinke keinen Alkohol Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ab Freitag täglich geöffnet

Wer es heute nicht zum Glühweinopening schafft, hat in den kommenden Wochen noch reichlich Gelegenheit für einen Besuch. Ab Freitag, dem 6. November, ist der Weihnachtszauber am Alten Platz täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Auch mehrere Veranstaltungen sind geplant. Am 21. November wird nach dem Klagenfurter Krampuslauf bei einer Krampus-Disco weitergefeiert. Am 4. Dezember stehen eine Nikolaushelfer-Aktion und ein Mitmach-Konzert mit Bernhard Fibich auf dem Programm. Am 18. Dezember gibt es einen weiteren Musikabend mit Taxi Gratzer und DJ Frame. Den Abschluss bildet am 31. Dezember die große Silvesterfeier mit der Kärntner Band Meilenstein. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos.