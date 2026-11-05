Starke Zwischenbilanz: BKS Bank steigert Gewinn deutlich

Die Klagenfurter BKS Bank steigerte in den ersten neun Monaten 2026 ihren Gewinn nach Steuern auf 117,7 Millionen Euro. Treiber des Erfolgs waren vor allem ein florierendes Wertpapiergeschäft und kräftiges Kreditwachstum.

Nach einem starken dritten Quartal zieht die BKS Bank eine erfreuliche Zwischenbilanz. Der Gewinn nach Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 111,8 Millionen auf 117,7 Millionen Euro. „Wir liegen damit deutlich über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das ist besonders erfreulich, weil 2025 bereits eines der besten in der Geschichte der BKS Bank war“, zeigt sich Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász zufrieden.

Wertpapiere als Wachstumstreiber

Maßgeblich für das Plus verantwortlich war neben dem Zahlungsverkehr vor allem das florierende Wertpapiergeschäft: Das Provisionsergebnis kletterte um 6,8 Prozent auf 58,2 Millionen Euro. Juhász verweist dabei auf aktuelle Daten der Nationalbank, wonach sich der Wertpapieranteil am Finanzvermögen der Haushalte innerhalb eines Jahrzehnts mehr als verdoppelt hat. Zudem begrüßt der BKS-Vorstand die politische Debatte über ein steuerlich begünstigtes Zukunftsdepot für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Dieses könne ein wichtiger Schritt sein, um das Wirtschaftsverständnis junger Menschen frühzeitig zu stärken.

Milliarden für die heimische Wirtschaft

Auch die Nachfrage nach Finanzierungen zog an: In den ersten neun Monaten flossen über neue Kredite rund 1,5 Milliarden Euro in die Wirtschaft. Eine vorsichtige konjunkturelle Aufhellung in Österreich und Deutschland sorge für ein freundlicheres Marktumfeld. Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen blickt der Vorstand optimistisch auf das Gesamtjahr 2026: Dank einer stabilen Risikolage und konsequenter Strategieumsetzung geht die BKS Bank davon aus, ihre gesteckten Jahresziele zu erreichen.