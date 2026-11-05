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/ ©Montage: Canva / Gedenkseite.at
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Nachruf.
Georg Steiner ist verstorben.
Klagenfurt
05/11/2026
Nachruf

Große Trauer: Alpenverein Klagenfurt nimmt Abschied von Georg Steiner

Der Alpenverein Klagenfurt nimmt Abschied von seinem langjährigen Vorsitzenden Georg Steiner. Er ist im 93. Lebensjahr verstorben.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
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Am 31. Oktober verlor der Alpenverein Klagenfurt mit Georg Steiner eine prägende Persönlichkeit, er ist im 93. Lebensjahr verstorben. Schon als 15-Jähriger schloss er sich der Vereinigung 1949 an und bekleidete dort im Laufe der Jahrzehnte verschiedenste Funktionen.

Langjähriges Vorstandsmitglied

Er wirkte als Jugendleiter, Tourenführer, langjähriges Vorstandsmitglied sowie als Wegereferent und Wegebetreuer mit. Zudem stand er dem Verein zehn Jahre lang als 1. Vorsitzender vor. Seine Lebensreise führte ihn auch zum Jakobsweg nach Spanien, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Verabschiedung am Freitag

Beim Vierbergelauf fungierte er unter anderem als Kreuzträger. Die Verabschiedung von Georg Steiner findet am 6. November bereits um 9 Uhr in der Zeremonienhalle in Klagenfurt-Annabichl statt.

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