Das Café Herzig lädt heute ab 18 Uhr zum Glühwein-Opening ein. Besucher erwartet Livemusik und Glühmostaktionen.

In Klagenfurt startet heute die Vorweihnachtszeit: Das Café Herzig lädt ab 18 Uhr zum alljährlichen Glühwein-Opening ein.

In Klagenfurt startet heute die Vorweihnachtszeit: Das Café Herzig lädt ab 18 Uhr zum alljährlichen Glühwein-Opening ein.

In Klagenfurt startet heute die Vorweihnachtszeit: Das Café Herzig lädt ab 18 Uhr zum alljährlichen Glühwein-Opening ein. Neben Glühmost steht dabei vor allem Livemusik auf dem Programm.

Most und Musik

Auf der Bühne sorgen Schlagersänger Werner Otti (u. a. bekannt von der John Otti Band und aus „Die große Chance“) sowie Hausmusiker Gerhard Reinisch für die musikalische Unterhaltung. Die Gastgeber Christina und Matthias heißen alle Gäste und Musikinteressierten zu diesem Einstieg in die Wintersaison willkommen.