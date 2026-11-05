Stadion zu teuer? Wie Klagenfurt die Veranstalter halten will

Das Klagenfurter Wörtherseestadion droht als Austragungsort für Großevents an Attraktivität zu verlieren. Veranstalter beklagen hohe Nebenkosten und stellen eine Abwanderung in andere Stadien in den Raum.

Neben den eigentlichen Produktionskosten fallen bei Großveranstaltungen erhebliche Begleitaufwände an, darunter die Kosten für den Tausch des Stadionrasens, Sicherheits- und Reinigungsdienste sowie Brandsicherheitswachen. Um diesen Schritt zu verhindern, kündigt Bürgermeister Christian Scheider Schritte zur Kostensenkung an: „Es wäre für die Stadt eine Katastrophe, wenn Großveranstalter dem Klagenfurter Stadion den Rücken kehren. Mir war es daher wichtig, hier klare Zeichen zu setzen, damit das nicht geschieht. Auf meine Initiative werden nun diese Nebenkosten deutlich reduziert. Ich bin froh, dass dieser Vorstoß auf politischer Ebene eine breite Mehrheit findet.“

Brandsicherheitswachdienst geht ins Geldtascherl

Ein wesentlicher Kritikpunkt betrifft die Tarife für den Brandsicherheitswachdienst: Vorgesehen ist eine Anpassung der Tarifordnung der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die im kommenden Gemeinderat beschlossen werden soll. Nach Vorgesprächen unter Einbindung von Feuerwehrreferent Scheider plant die Stadtverwaltung eine gesonderte Tarifposition für Stadionevents, um die Ausgaben für Veranstalter transparenter, kalkulierbarer und niedriger zu gestalten. Der Stadtsenat hat den entsprechenden Antrag bereits befürwortet, sodass die finale Abstimmung im Gemeinderat erfolgen kann.

Öffentlicher Verkehr ebenso ein Thema

Eine weitere finanzielle Belastung stellen die Shuttlebusse dar, die für die An- und Abreise des Publikums über angemietete Fahrzeuge der Klagenfurt Mobil GmbH sorgen und gegenwärtig zur Gänze von den Organisatoren finanziert werden. Hierbei laufen Verhandlungen zwischen dem Sportpark, der Klagenfurt Mobil GmbH, dem Tourismusverband und den Kärntner Messen, um eine alternative Aufteilung oder Reduktion der Ausgaben zu erarbeiten.

„Müssen wettbewerbsfähig bleiben“

Ziel der Bestrebungen sei es, die wirtschaftlichen Impulse und die überregionale Wahrnehmung für Klagenfurt zu sichern, erklärt Scheider: „Mit diesen Maßnahmen – es werden noch weitere folgen – setzen wir einen wichtigen Schritt, damit auch künftige viele tausende Besucherinnen und Besucher in das Wörtherseestadion kommen. Davon profitiert nicht nur die Wirtschaft, sondern es ist auch ein unbezahlbarer Werbewert für die Landeshauptstadt. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Aus dem Grund wurde das Wörtherseestadion multifunktional gestaltet, um große Konzerte und Großveranstaltungen nach Klagenfurt zu holen.“