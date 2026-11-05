500 Euro erbeutet? Einbruchsdiebstahl an Klagenfurter Schule vor Gericht

Vor dem Landesgericht Klagenfurt muss sich ein Mann wegen eines Einbruchs in ein Schulgebäude verantworten. Ihm wird der Diebstahl von Bargeld aus Automaten vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt stehen in der kommenden Woche wieder zahlreiche Fälle auf dem Plan. Unter den anberaumten Verhandlungen befindet sich auch ein Einbruchsdiebstahl aus dem vergangenen Dezember.

Mit Brecheisen eingestiegen?

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, am 15. Dezember 2025 in Klagenfurt eine Glastüre mit einem Brecheisen aufgebrochen zu haben, um aus zwei Warenautomaten in einem Schulgebäude einen Betrag von 501,05 Euro zu stehlen“, heißt es seitens des Landesgerichtes Klagenfurt. Die Verhandlung findet am 12. November 2026 von 13 bis 14 Uhr vor einem Einzelrichter statt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.