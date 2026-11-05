Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage: Canva / 5 Minuten
Symbolfoto
Das Bild auf www.5min.at zeigt das Landesgericht Klagenfurt.
Am Landesgericht Klagenfurt wird ein Einbruchsdiebstahl in einer Schule verhandelt.
Klagenfurt
05/11/2026
Verhandlung steht an
Gericht

500 Euro erbeutet? Einbruchsdiebstahl an Klagenfurter Schule vor Gericht

Vor dem Landesgericht Klagenfurt muss sich ein Mann wegen eines Einbruchs in ein Schulgebäude verantworten. Ihm wird der Diebstahl von Bargeld aus Automaten vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Landesgericht Klagenfurt stehen in der kommenden Woche wieder zahlreiche Fälle auf dem Plan. Unter den anberaumten Verhandlungen befindet sich auch ein Einbruchsdiebstahl aus dem vergangenen Dezember.

Mit Brecheisen eingestiegen?

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, am 15. Dezember 2025 in Klagenfurt eine Glastüre mit einem Brecheisen aufgebrochen zu haben, um aus zwei Warenautomaten in einem Schulgebäude einen Betrag von 501,05 Euro zu stehlen“, heißt es seitens des Landesgerichtes Klagenfurt. Die Verhandlung findet am 12. November 2026 von 13 bis 14 Uhr vor einem Einzelrichter statt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at