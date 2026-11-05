Zwei Stunden im Einsatz: Keller unter Wasser forderte FF Grafenstein

Ein technischer Defekt setzte in Haidach einen Keller unter Wasser. Die FF Grafenstein pumpte die Räume in einem zweistündigen Einsatz leer.

Zu einem technischen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein am heutigen Donnerstag gegen 8:08 Uhr nach Haidach alarmiert. Dort war es infolge eines technischen Defekts zu einem Wassereintritt in ein Kellergeschoss gekommen, woraufhin dieses etwa zehn Zentimeter hoch überflutet wurde.

Etwa zehn Zentimeter hoch

„Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser mithilfe von Pumpen ab und entfernten das verbleibende Restwasser mit einem Restlossauger“, heißt es seitens der Wehr. Nach einer Einsatzdauer von rund zwei Stunden konnten die Kameradinnen und Kameraden die Arbeiten vor Ort erfolgreich abschließen und wieder in das Rüsthaus einrücken.