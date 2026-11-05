Klagenfurt: 81-Jährige weicht Pkw aus – Kollision fordert eine Verletzte

Am Mittwochnachmittag ist es im Klagenfurter Stadtgebiet zu einer Kollision zweier Pkw gekommen, bei der eine Person zu Schaden kam.

Eine 81-jährige Autofahrerin fuhr gegen 14:40 Uhr auf der Flatschacher Straße in Richtung Osten, als sie im Bereich der Kreuzung mit der Kirchengasse ein Ausweichmanöver einleiten musste, da ein vorausfahrendes Auto verkehrsbedingt stehen geblieben war.

Leichte Verletzungen

„Dabei kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer 32-jährigen Frau, welche von der Kirchengasse kommend in die Flatschacher Straße abbiegen wollte“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Die 32-jährige Lenkerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und suchte nach der polizeilichen Unfallaufnahme eigenständig ein Spital auf.

Beide Fahrzeuge beschädigt

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden, während die bei den Lenkerinnen vorgenommenen Alkoholtests negativ ausfielen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 20:57 Uhr aktualisiert