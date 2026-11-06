Doppelsieg in Wien: Klagenfurter HTL dominiert E-Kart-Bewerb

Bei der diesjährigen Zero Emission Challenge in Wien feierten zwei Teams der HTL Mössingerstraße mit selbst entwickelten Elektro-Karts zwei Stockerlplätze gegen Konkurrenten aus ganz Österreich sowie Spanien.

Gleich zwei Abordnungen der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt gingen in der Kategorie „Advanced“ ins Rennen. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Das Team „Klagifornia Wild Worms“ sicherte sich den ersten Rang. Das Team „Klagifornia Lake Lions“ raste auf den zweiten Platz. Bei dieser Teildisziplin bewertete die Fachjury die Konstruktion, die technischen Berechnungen, die Fertigungstechnik sowie die Qualitätssicherung der selbst gebauten Elektro-Karts. Zudem stand eine digitale Wissensprüfung zur E-Mobilität auf dem Programm.

©Walter Hausleitner Das HTL-Team „Klagifornia Wild Worms“ holte sich den Sieg.

Härtetest auf dem Asphalt

Auf dem Asphalt bewiesen die Eigenkonstruktionen ihr Können in mehreren Prüfungen: Gefordert waren eine Beschleunigungsfahrt über 30 Meter, ein Slalom, der Skidpad-Bewerb zur Überprüfung der Kurvenperformance sowie eine Ausdauerfahrt über acht Kilometer. Bei diesen dynamischen Einheiten entschieden Fahrstabilität, Zuverlässigkeit sowie ein sparsamer Energieverbrauch über Punkte.

HTL schmiedet schon Pläne für 2027

Rund 500 Personen verfolgten den 2022 vom Bildungsministerium gestifteten und von Magna initiierten Wettkampf vor Ort. Das Teilnehmerfeld umfasste 20 Teams aus ganz Österreich sowie ein internationales Team aus Spanien. Für die Kärntner Nachwuchstechniker bildet das Resultat das Fundament für das nächste Vorhaben: Im Jahr 2027 plant die Schule den Einstieg in die Professional-Klasse.