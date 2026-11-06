„Wollen Freude schenken“: Klagenfurter Pfarre startet wieder Weihnachtsaktion

Die Pfarre Klagenfurt-St. Jakob an der Straße setzt auch heuer wieder mit der Aktion "Hoffnung im Karton" ein starkes Zeichen und sammelt ab sofort Spenden, die direkt sozialen Einrichtungen zugutekommen.

Bei der Aktion „Hoffnung im Karton“ der Pfarre St. Jakob zählt jedes Päckchen, um bedürftigen Menschen in Kärnten ein Lächeln zu schenken.

Bei der Aktion „Hoffnung im Karton“ der Pfarre St. Jakob zählt jedes Päckchen, um bedürftigen Menschen in Kärnten ein Lächeln zu schenken.

Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür – doch für viele Menschen in Kärnten ist sie auch mit Sorgen verbunden. Teuerung und schwierige Lebenssituationen belasten zahlreiche Familien und Alleinstehende spürbar. Um diesen Menschen in einer herausfordernden Zeit Beistand und Wärme zu schenken, startet die Pfarre Klagenfurt-St. Jakob an der Straße auch heuer wieder die beliebte Initiative „Hoffnung im Karton„.

Spendenaktion in der Weihnachtszeit

Vom 9. November bis zum 9. Dezember werden im Pfarrsaal Sachspenden gesammelt. Das Besondere daran: Die Hilfe bleibt zu hundert Prozent in der Region. „Uns ist besonders wichtig, dass alle Spenden direkt dort ankommen, wo sie gebraucht werden – nämlich bei den Menschen hier in Kärnten“, betont das Organisationsteam rund um Daniela Niederdorfer. Sämtliche Spenden werden ausschließlich an lokale soziale Einrichtungen weitergegeben.

Mit viel Herzblut verpackt

„Wir verpacken jeden einzelnen Karton selbst und mit viel Liebe“, so Niederdorfer.Auch bei der Übergabe an die Organisationen setzen die Initiatoren auf persönlichen Kontakt: Man möchte den Verantwortlichen vor Ort in die Augen blicken und sicherstellen, dass die Hilfe dort ankommt, wo der Schuh am meisten drückt.

Das wird benötigt: Um den Bedürfnissen der jeweiligen Einrichtungen gerecht zu werden, wurde eine gezielte Bedarfsliste ausgearbeitet: Frauenhaus Klagenfurt: Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel.

Mutter-Kind-Wohnen Klagenfurt: Lebensmittel, Getränke, Hygieneartikel aller Art, Windeln (ab Größe 3), Feuchttücher und Kleidung.

Haus Antonius (Treffen): Kinder-Hygieneartikel (Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel), Damenhygieneartikel sowie Kleidung, Spiele, Fahrräder und Helme für Kinder und Jugendliche von 4 bis 18 Jahren.

Jugendnotschlafstelle Klagenfurt (JUNO): Hygieneprodukte aller Art (Duschgel, Bodylotion, Deos, Cremen, Abschminktücher, Rasierer etc.), Unterwäsche, Socken und haltbare Lebensmittel.

Obdachloseneinrichtungen: Warme Hauben und Regenschirme.