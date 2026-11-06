Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Baustellenschild.
Ermittlungen nach Baustellendiebstahl in Krumpendorf.
Klagenfurt
06/11/2026
Polizei ermittelt

Baustellendiebe schlugen zu: 420 Kilo schwere Kabeltrommel weg

Ein skurriler Diebstahl beschäftigt derzeit die Beamten der Polizeiinspektion Krumpendorf: Von einer Baustelle wurde nämlich eine 420 Kilo (!) schwere Kabeltrommel gestohlen. Die Ermittlungen laufen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(52 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein Baustellenbereich im Gemeindegebiet von Krumpendorf geriet zwischen dem 23. Oktober und dem 2. November 2026 ins Visier von Langfingern. Sie ließen eine 420 Kilo (!) schwere Kabeltrommel mitgehen – samt 400 Metern aufgerolltem Energiekabel. Das Installationsmaterial gehörte einer Elektrotechnikfirma. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren tausend Euro.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at