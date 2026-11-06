Baustellendiebe schlugen zu: 420 Kilo schwere Kabeltrommel weg

Ein skurriler Diebstahl beschäftigt derzeit die Beamten der Polizeiinspektion Krumpendorf: Von einer Baustelle wurde nämlich eine 420 Kilo (!) schwere Kabeltrommel gestohlen. Die Ermittlungen laufen.

Ein Baustellenbereich im Gemeindegebiet von Krumpendorf geriet zwischen dem 23. Oktober und dem 2. November 2026 ins Visier von Langfingern. Sie ließen eine 420 Kilo (!) schwere Kabeltrommel mitgehen – samt 400 Metern aufgerolltem Energiekabel. Das Installationsmaterial gehörte einer Elektrotechnikfirma. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren tausend Euro.