Kärntner Krebshilfe eröffnet neue Beratungsstelle in Klagenfurt

Die Krebshilfe Kärnten hat am 5. November 2026 die neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße in Klagenfurt bezogen. Die Organisation bietet dort Krebspatienten und deren Familien verlässliche Unterstützung an.

Die Krebshilfe Kärnten ist an ihren neuen Standort in die Bahnhofstraße 22 in Klagenfurt übersiedelt. Durch die zentrale Lage können Betroffene und deren Angehörige die Einrichtung nun problemlos zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. „Mit dem neuen Standort schaffen wir noch bessere Rahmenbedingungen für unsere tägliche Arbeit. Die zentrale Lage erleichtert den Zugang zu unseren Angeboten und die zusätzlichen Räumlichkeiten eröffnen uns neue Möglichkeiten, unsere Unterstützung weiter auszubauen“, erklärt Alice-Nicole Schön, stellvertretende Geschäftsführerin der Organisation. Das bewährte Hilfsangebot wird zudem erweitert. Ratsuchende finden vor Ort psychoonkologische Betreuung, Sozialberatung sowie diverse Gesprächs- und Gruppenformate. Sämtliche Leistungen sind weiterhin kostenlos und werden über Spendengelder finanziert.

Offizielle Eröffnung in Klagenfurt

Zur Eröffnung schauten auch Bürgermeister Christian Scheider und Stadtrat Franz Petritz vorbei. Der Stadtchef betonte: „Eine Krebserkrankung verändert das Leben von einem Moment auf den anderen. Sie bringt nicht nur medizinische Herausforderungen mit sich, sondern wirft auch viele persönliche, familiäre und soziale Fragen auf. Gerade in solchen Situationen ist es von unschätzbarem Wert, einen Menschen an seiner Seite zu wissen, der zuhört, der versteht und der verlässlich begleitet. Genau dafür steht die Österreichische Krebshilfe Kärnten.“

Beratungsstelle schließt wichtige Lücke

Auch Gesundheitsreferent Petritz hob die Bedeutung der Einrichtung hervor: „Es braucht einen Ort der Zuflucht. Einen Ort, an dem Ängste ausgesprochen werden dürfen, praktische Hilfe geboten wird und an dem Betroffene spüren: Ihr seid nicht allein. Genau diesen Ort schafft die Österreichische Krebshilfe mit dieser neuen Beratungsstelle. Ihr Angebot schließt eine lebenswichtige Lücke im psychosozialen Netz unserer Stadt.“ Betroffene sowie Angehörige sind eingeladen, sich die Räume direkt anzusehen.