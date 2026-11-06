Skurriler Wohnungsstreit in Klagenfurt hat nun teures Nachspiel

Unglaublich, aber wahr: Mehr als 40 sanierte Gemeindewohnungen standen in Klagenfurt monatelang, teilweise sogar jahrelang leer, obwohl sie längst hätten vermietet werden können. Der Stadt entgingen dadurch Mieteinnahmen in Höhe von über 110.000 Euro. Schuld soll ein früherer Hausverwalter sein, der es verabsäumt haben soll, die fertiggestellten Wohnungen an die zuständige Stelle der Stadt weiterzumelden. Einige der Wohnungen blieben dadurch über längere Zeit ungenutzt. Der skurrile Vorfall kam bereits im Jahr 2024 ans Licht. Es folgte ein Rechtstreit, in dem es nun gibt eine weitere Wendung gibt: Die städtische Immobilienverwaltung ist mit ihrer Schadenersatzforderung gegen den ehemaligen Hausverwalter auch vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) gescheitert.

Stadt wollte 32.000 Euro zurückholen

Aber der Reihe nach: Die städtische Immobilienverwaltung (IVK) trennte sich nach Bekanntwerden der Causa von dem Hausverwalter und forderte gerichtlich 32.000 Euro Schadenersatz von ihm. Doch statt einer finanziellen Entschädigung folgte eine Niederlage vor Gericht. Entscheidend war dabei nicht die Frage, ob der ehemalige Mitarbeiter tatsächlich für die leer stehenden Wohnungen verantwortlich war. Vielmehr ging es darum, wer überhaupt berechtigt war, den Schaden einzuklagen. Der Anwalt des früheren Hausverwalters argumentierte laut einem Bericht der Kleinen Zeitung, dass die IVK als Dienstleisterin der Stadt nicht selbst gegen ihren ehemaligen Mitarbeiter vorgehen könne. Vielmehr hätte die Stadt zunächst ihre eigene Immobilienverwaltung zur Verantwortung ziehen müssen.

Auch OGH wies Revision zurück

Die Gegenseite hielt das für einen unnötigen Umweg, schließlich handelt es sich bei der IVK um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt. Dennoch setzte sich diese Rechtsauffassung vor Gericht nicht durch. Nachdem die Immobilienverwaltung bereits in Klagenfurt und anschließend vor dem Oberlandesgericht Graz verloren hatte, versuchte sie es beim Obersten Gerichtshof. Doch auch dort blieb der erhoffte Erfolg aus. Am 1. September 2026 wurde die außerordentliche Revision zurückgewiesen. Damit ist der bisherige Rechtsweg ausgeschöpft. Die Niederlage hat auch finanzielle Folgen. Die Immobilienverwaltung muss der Gegenseite Prozesskosten von rund 14.500 Euro ersetzen.