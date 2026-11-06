Generationenwechsel: Neue Leitung für Frauen- und Familienbüro

Über Jahrzehnte hinweg hat das Frauen- und Familienbüro unter Leitung von Astrid Malle Maßnahmen und Angebote erarbeitet, damit die Stadt auch erfolgreich Initiativen für Frauen- und Familien umsetzen kann, heißt es vonseiten der StadtKommunikation. Mit dem Wechsel stellt Klagenfurt die Weichen für eine Fortführung und Weiterentwicklung der erfolgreichen Initiativen im Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen, wird betont.

Antritts- und Abschiedsbesuch

„Astrid Malle hat in diesen Bereichen jahrzehntelang Aufbauarbeit geleistet, diese mit Herzblut und hoher Professionalität geprägt und maßgeblich aufgebaut. Dafür gebührt ihr der tiefste Dank. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Barbara Schreier eine fachlich hochkompetente Nachfolgerin begrüßen zu dürfen, die diesen wichtigen Weg im Sinne der Klagenfurterinnen und Klagenfurter fortsetzen wird“, so Personalreferent Bürgermeister Christian Scheider. Gemeinsam mit Frauenreferentin Stadträtin Constance Mochar hat er die beiden Frauen heute Vormittag in seinem Büro zu einem Antritts- bzw. Abschiedsbesuch begrüßt.

„Frauenbüro ist eine unverzichtbare Anlaufstelle“

„Das Frauenbüro ist eine unverzichtbare Anlaufstelle, sei es bei der kostenlosen Rechtsberatung, im Gewaltschutz oder bei der Unterstützung von Familien in schwierigen Lebenslagen. Ich danke Astrid Malle für ihre wegweisende Arbeit und die stets hervorragende Zusammenarbeit. Mit Barbara Schreier gewinnen wir eine Expertin, die neue Impulse für eine moderne, geschlechtergerechte und familienfreundliche Landeshauptstadt setzen wird. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihr die anstehenden Projekte anzupacken“, sagt die Frauenreferentin.

Seit über 25 Jahren bei der Stadt tätig

Barbara Schreier-Schmid ist seit über 25 Jahren bei der Stadt Klagenfurt tätig. Angefangen hat sie in der Jugendarbeit im Mozarthof, war beim Aufbau der Jugendzentren maßgeblich beteiligt, betreut den Jugendrat und hat zuletzt in der Präventionsstelle der Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie bereits viel mit dem Frauen- und Familienbüro zusammengearbeitet. „Mein Ziel ist es, das Büro als moderne Service- und Beratungsstelle weiterhin zu etablieren, Klagenfurt als kinder- und familienfreundliche Gemeinde auszubauen, bestehende Angebote zu sichern und neue Schwerpunkte im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie im Gewaltschutz zu setzen. Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Schreier-Schmid.

„Es war mir stets ein tiefes persönliches Anliegen“

„Mehr als 30 Jahre lang durfte ich die Stadt Klagenfurt mitgestalten, Netzwerke wie die Frauenplattform stärken und Frauen in Akutsituationen eine Stimme geben. Es war mir stets ein tiefes persönliches Anliegen, verlässliche Strukturen für Gleichstellung zu schaffen. Ich wünsche Barbara für ihre neu Aufgabe alles Gute“, so Astrid Malle abschließend.