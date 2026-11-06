Drei Tage Ausnahmezustand: Auch Klagenfurt probt für den Ernstfall

Wenn Mitte November zahlreiche Hubschrauber und Einsatzfahrzeuge in Klagenfurt unterwegs sind, besteht kein Grund zur Sorge. Rund 2.500 Menschen nehmen kärntenweit an der großen Katastrophenschutzübung "Combined Success" teil.

Ein schweres Erdbeben erschüttert Kärnten, Gebäude werden beschädigt, Menschen benötigen Hilfe und die Einsatzkräfte müssen innerhalb kürzester Zeit reagieren. Was nach einem Katastrophenfilm klingt, ist glücklicherweise nur ein fiktives Szenario. Von Freitag, dem 13., bis Sonntag, dem 15. November 2026, findet unter dem Namen „Combined Success 2026“ die bislang größte Katastrophenschutzübung dieser Art in Kärnten statt. Auch in Klagenfurt wird der Ernstfall geprobt.

Hubschrauber und Einsatzfahrzeuge unterwegs

An den drei Übungstagen werden in Klagenfurt zahlreiche Einsatzkräfte unterwegs sein. Feuerwehr, Rettung, Polizei, Bundesheer und weitere Organisationen trainieren gemeinsam die Bewältigung einer schweren Katastrophe. Dabei kommen auch mehrere Hubschrauber zum Einsatz. Die Stadt Klagenfurt weist deshalb bereits im Vorfeld darauf hin, dass die erhöhte Präsenz von Einsatzfahrzeugen und Hubschraubern kein Grund zur Sorge ist. Insgesamt nehmen kärntenweit rund 2.500 Personen aus Behörden, Einsatzorganisationen, Institutionen und Unternehmen teil. Neben Klagenfurt sind auch alle acht Kärntner Bezirke eingebunden.

Schweres Erdbeben als Ausgangsszenario

Im Mittelpunkt der Großübung steht ein schweres Erdbeben. Das Szenario erinnert an die verheerende Erdbebenkatastrophe, die sich vor 50 Jahren, im Mai 1976, im benachbarten Friaul-Julisch Venetien ereignete. Bei „Combined Success 2026“ soll vor allem das Zusammenspiel der unterschiedlichen Einsatzorganisationen und Behörden getestet werden. Denn bei einer größeren Katastrophe müssen nicht nur Verletzte versorgt und Menschen gerettet werden. Auch die Kommunikation, die Koordination der Hilfskräfte und die Versorgung der Bevölkerung müssen funktionieren. Dafür werden in Klagenfurt sowie in sämtlichen Kärntner Bezirken die jeweiligen Krisenstäbe aktiviert. Auch der Landeskrisenstab tritt zusammen. Dort laufen im Ernstfall die Informationen zusammen und werden die weiteren Maßnahmen zur Katastrophenbewältigung koordiniert.

Zwei „Leuchttürme“ in Klagenfurt werden aktiviert

Eine Besonderheit der diesjährigen Übung ist die Einbindung der sogenannten Gemeindeleuchttürme. Dabei handelt es sich um Anlaufstellen, an die sich Bürger in einer größeren Krisensituation wenden können. Fällt beispielsweise bei einem großflächigen Stromausfall auch das Kommunikationsnetz aus, sollen diese Einrichtungen als wichtige Kontaktpunkte dienen. Dort können Informationen eingeholt, Hilfe organisiert und grundlegende Versorgungsmaßnahmen koordiniert werden. In Klagenfurt werden im Rahmen der Übung die beiden Leuchttürme Welzenegg und Feldkirchner Straße aktiviert. Interessierte Bürger sind ausdrücklich eingeladen, sich die Anlaufstellen anzusehen und sich darüber zu informieren, welche Unterstützung dort im Ernstfall vorgesehen ist.

Bürgermeister: „Alle an einem Strang ziehen“

Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FSP) unterstreicht die Bedeutung solcher Übungen. Gerade in einer Landeshauptstadt sei es entscheidend, dass die verschiedenen Einsatzorganisationen im Krisenfall reibungslos zusammenarbeiten. „Durch regelmäßiges Training, klare Abläufe und die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten können wir im Katastrophenfall rasch und effizient handeln“, erklärt Scheider. Gleichzeitig bedankt er sich bei allen Einsatzkräften und Mitarbeitern, die an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt sind.