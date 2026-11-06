Fit bleiben ohne Fitnessstress? Klagenfurter Center zeigt, wie

Fit und beweglich bleiben, auch im höheren Alter: Im ersten Feelgood Center Kärntens können Interessierte noch im November ein besonderes Trainingskonzept kennenlernen und ausprobieren.

Gerade in der kalten Jahreszeit fällt es vielen Menschen schwer, ausreichend Bewegung in ihren Alltag einzubauen. Spaziergänge werden seltener, die Zeit auf der Couch dafür länger. Wer etwas für seine Fitness und Beweglichkeit tun möchte, sich aber in einem klassischen Fitnessstudio nicht wohlfühlt, kann in Klagenfurt eine Alternative kennenlernen. Das Feelgood Center in der Ebentaler Straße veranstaltet am Freitag, dem 20. November, einen Tag der offenen Tür.

Zwölf Geräte und 40 Minuten Training

Hinter dem Angebot steckt ein Bewegungskonzept aus Norwegen, das vor allem auf ein möglichst einfaches und gelenkschonendes Training setzt. Statt schwerer Gewichte und anstrengender Workouts kommen zwölf motorbetriebene Geräte zum Einsatz. Diese unterstützen die Bewegungen und sollen dabei helfen, den Körper zu mobilisieren, zu dehnen und zu kräftigen. Eine vollständige Trainingseinheit dauert rund 40 Minuten. Sportliche Vorkenntnisse sind laut Betreiber nicht notwendig. Auch spezielle Sportkleidung ist nicht erforderlich, trainiert werden kann in bequemer Freizeitkleidung. Das Angebot richtet sich an Menschen unterschiedlichen Alters, insbesondere aber auch an jene, die ihre Beweglichkeit erhalten oder wieder verbessern möchten.

©Feelgood Center Klagenfurt-Süd Zwölf Geräte unterstützen beim Feelgood-Konzept die Bewegungen des Körpers.

Betreiber wollen Menschen zu mehr Bewegung motivieren

Hinter dem Klagenfurter Standort stehen Corinna und Michael Gruber. Sie möchten vor allem Menschen ansprechen, denen der Einstieg in regelmäßige Bewegung bisher schwergefallen ist. „Wir möchten Menschen dabei unterstützen, im Alltag wieder Dinge tun zu können, die davor nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich waren“, erklären die beiden Betreiber. Neben der körperlichen Aktivität spielt für sie auch der persönliche Austausch eine Rolle. So soll das Center nicht nur ein Ort zum Trainieren, sondern auch ein Treffpunkt sein.

©Feelgood Center Klagenfurt-Süd Corinna und Michael Gruber betreiben das Feelgood Center Klagenfurt-Süd.

Tag der offenen Tür am 20. November

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, hat dazu am Freitag, dem 20. November, Gelegenheit. Von 10 bis 16 Uhr können Interessierte das Feelgood Center Klagenfurt-Süd besuchen, die Trainingsgeräte kennenlernen und sich über das Angebot informieren. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Termin für ein kostenloses Probetraining zu vereinbaren. Der Standort ist nach Angaben des Unternehmens derzeit der einzige seiner Art in Kärnten. Österreichweit betreibt das Franchisesystem laut Feelgood Austria mittlerweile 62 Standorte mit knapp 15.000 Mitgliedern.