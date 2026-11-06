Klagenfurter Familienbetrieb macht seit 75 Jahren die Haare schön

Frisurentrends kamen und gingen, doch dieser Klagenfurter Salon ist geblieben. Seit 75 Jahren werden bei "Kamm & Schere" Haare geschnitten. Manche Stammkunden kommen mittlerweile sogar mit ihren Enkelkindern vorbei.

75 Jahre sind eine lange Zeit. Frisuren sind gekommen und wieder verschwunden, Modetrends haben sich verändert und auch die Stadt Klagenfurt hat sich in diesen Jahrzehnten gewandelt. Geblieben ist der Friseursalon „Kamm & Schere“ in der Feldkirchner Straße. Seit 1951 werden hier Haare geschnitten, gefärbt und gestylt. Was einst als kleiner Familienbetrieb begann, ist heute einer der ältesten Betriebe der Landeshauptstadt.

Familienbetrieb in dritter Generation

Die Geschichte des Salons begann vor 75 Jahren mit Wilhelm Urbanc. Er eröffnete das Friseurgeschäft in der Feldkirchner Straße 89, nur wenige Meter vom heutigen Standort entfernt. Im Jahr 1984 übernahm seine Tochter Doris Possegger den Betrieb und führte die Familientradition fort. Seit 2006 steht mit Alexandra Moser bereits die dritte Generation an der Spitze des Unternehmens. Unterstützt wird sie von Christiane Korak und Dagmar Nedved, die ebenfalls schon seit Jahrzehnten im Salon arbeiten.

Stammkunden bleiben über Generationen treu

Dass sich der Betrieb so lange halten konnte, liegt nicht zuletzt an seinen treuen Kunden. Manche Familien besuchen den Friseursalon bereits seit mehreren Generationen. So kommt es vor, dass ehemalige Kunden mittlerweile mit ihren Enkelkindern vorbeischauen. Die langjährige Verbundenheit mit Klagenfurt wurde auch offiziell gewürdigt: Bereits 2009 erhielt der Friseursalon das Klagenfurter Stadtwappen verliehen.

Stadt gratuliert zum Jubiläum

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens stattete Bürgermeister Christian Scheider dem Salon einen Besuch ab und sprach Alexandra Moser und ihrem Team Dank und Anerkennung seitens der Stadt aus. „Wenn Menschen einem Betrieb über Jahrzehnte die Treue halten und schließlich sogar mit ihren Enkelkindern wiederkommen, dann ist das ein wunderbares Zeichen für Vertrauen und Wertschätzung“, betont Scheider.