„Wie nach Hause kommen“: Nagelprofi feiert Comeback in Klagenfurt

Zurück zu den Wurzeln! Vor 25 Jahren wurde Juliana Nails in Klagenfurt gegründet. Nun feiert das Nagelkosmetikgeschäft sein Comeback in Kärnten und eröffnet eine neue Filiale an einem vertrauten Standort.

Vielen Klagenfurterinnen und Klagenfurtern dürfte „Juliana Nails“ noch ein Begriff sein. Schließlich hat das Unternehmen seine Wurzeln in der Kärntner Landeshauptstadt. Im Jahr 2001 wurde das Nagelkosmetikunternehmen hier gegründet und war über viele Jahre auch mit eigenen Geschäften vertreten. Nun gibt es ein Comeback: Am Freitag, dem 13. November 2026, eröffnet Juliana Nails eine neue Filiale im Einkaufszentrum Südpark. Damit kehrt das Unternehmen ausgerechnet in seinem 25. Jubiläumsjahr nach Kärnten zurück.

Schon einmal im Südpark vertreten

Eine Unbekannte ist Juliana Nails im Südpark nämlich nicht. Bereits von 2011 bis 2017 betrieb das Unternehmen dort ein Geschäft. Darüber hinaus war die Marke jahrelang in den City Arkaden vertreten. „Nach 25 Jahren Firmengeschichte wieder im Südpark aufzusperren, fühlt sich an wie nach Hause kommen“, sagt Geschäftsführer Mario Cimzar. Mit der Neueröffnung im Südpark wächst das österreichische Filialnetz nun auf fünf Standorte. Weitere Geschäfte befinden sich in Graz-Seiersberg, im Wiener Donau Zentrum, in der Shopping City Süd in Vösendorf sowie im Sillpark in Innsbruck. In Klagenfurt entstehen durch die neue Filiale drei Arbeitsplätze.

Über 500 Gellack-Farben

Der neue Store befindet sich im Obergeschoß des Südparks. Auf rund 54 Quadratmetern werden mehr als 2.000 Produkte rund um Nageldesign und Nagelpflege angeboten. Dazu zählen unter anderem über 500 Gel-Lack- und Shellac-Farben, die anhand von Mustern direkt miteinander verglichen werden können. Auch Startersets für die Maniküre zu Hause, UV- und LED-Lampen, Feilen sowie verschiedene Pflegeprodukte gehören zum Sortiment. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatkunden als auch an professionelle Nagelstudios.

Eröffnung wird zwei Tage lang gefeiert

Zum Comeback hat sich das Unternehmen auch eine Eröffnungsaktion überlegt. Am 13. und 14. November erhalten Kunden im neuen Geschäft 20 Prozent Rabatt. Zusätzlich wird gemeinsam mit dem Einkaufszentrum Südpark ein Gewinnspiel veranstaltet. Die regulären Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr.