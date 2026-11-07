Stilles Gedenken im See: Traditionelles Christbaumversenken feiert 30. Jubiläum

Am 19. Dezember findet in Bad Saag das 30. Christbaumversenken statt. Wasserrettung und Feuerwehr setzen damit im Wörthersee ein stilles Zeichen des Gedenkens für alle im Wasser Verunglückten.

Es ist ein Fixpunkt im vorweihnachtlichen Kalender am Wörthersee, der heuer ein rundes Jubiläum feiert: Am Samstag,dem 19. Dezember 2026, laden die Österreichische Wasserrettung (ÖWR) Bad Saag und die Freiwillige Feuerwehr Töschling zum bereits 30. Christbaumversenken nach Techelsberg ein.

Stilles Gedenken an verunglückte Personen

Im Zentrum der feierlichen Zeremonie steht das Gedenken an all jene Menschen, die im Wasser ihr Leben verloren haben. Mit dem behutsamen Absenken eines beleuchteten Christbaums in die Tiefen des Wörthersees setzen die teilnehmenden Einsatzkräfte ein weithin sichtbares, würdevolles Zeichen des Respekts, des Mitgefühls und der Verbundenheit.

Gemütlicher Ausklang am Seeufer

Nach dem offiziellen Teil am Wasser sind alle Besucher eingeladen, vor Ort zu verweilen. Bei warmen Getränken und kleinen Snacks bietet sich in adventlicher Atmosphäre die Gelegenheit zum Austausch mit den Einsatzkräften sowie zum gemeinsamen Ausklingen des Abends, heißt es in einer Aussendung.