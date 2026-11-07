Klagenfurts Streetworker sind jetzt mit neuen Lastenfahrrad unterwegs

Große Freude beim Team des städtischen Jugend-Streetworks in Klagenfurt: Die Mitarbeiter sind ab sofort mit einem fabrikneuen Lastenfahrrad unterwegs.

Statt dem bisherigen VW-Bus sind Klagenfurts Streetworker jetzt mit einem neuen Lastenrad unterwegs.

Statt dem bisherigen VW-Bus sind Klagenfurts Streetworker jetzt mit einem neuen Lastenrad unterwegs.

Das Gefährt hat einen Wert von 3.000 Euro und ersetzt den bisherigen VW-Bus, der nach jahrelangem Einsatz ausgedient hat, teilt die StadtKommunikation Klagenfurt in einer Aussendung mit.

Großzügige Spende

Ermöglicht wurde die Anschaffung durch den Lions Club Klagenfurt und den Lions Club Wörthersee, die das Streetwork bereits seit vielen Jahren unterstützen. Früher hatten die Clubs schon den VW-Bus finanziert – nun fiel die Entscheidung bewusst auf die umweltfreundliche Alternative auf zwei Rädern. „Ich möchte mich von Herzen für die großzügige Spende bedanken. Das neue Lastenfahrrad erleichtert den Streetworkern ihre Einsätze wesentlich und ermöglicht es ihnen, Menschen noch besser zu unterstützen“, betonte Gesundheitsreferent Franz Petritz bei der offiziellen Übergabe.

Schnell in den Stadtteilen – ohne Parkplatzsuche

Das auffällige Lastenrad bringt den fünf Mitarbeiter klare Vorteile im Arbeitsalltag: Sie erreichen die einzelnen Stadtteile rasch und klimafreundlich. „Wir machen mit Jugendlichen viele Projekte und Aktionen. Die Mitnahme von Projektmaterialien, Infobroschüren und wichtigen Artikeln ist dank des großen Lastenkorbs kein Problem. Auch die Parkplatzsuche entfällt. Die Vorteile stechen für uns klar heraus“, erklärt Kerstin Fanzott, Leiterin des Streetworks Klagenfurt.

Anlaufstelle für Jugendliche und Erwachsene

Das Klagenfurter Streetwork richtet sich sowohl an Jugendliche und junge Erwachsene als auch an Erwachsene im Bereich Drogenstreetwork. Die niederschwellige Anlaufstelle bietet vertrauliche Hilfe für alle Gesellschaftsschichten und erarbeitet gemeinsam mit den Klienten individuelle Lösungen. Derzeit drehen sich die Einsätze vor allem um Fragen der Wohnversorgung, sinnvolle Freizeitgestaltung, Arbeitsplatzsuche und Straffälligkeiten, heißt es abschließend..

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 08:44 Uhr aktualisiert