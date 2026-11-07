Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©StadtKommunikation / Zangerle
Viel Besuch beim Kärntner Herztag 2026
Der "Kärntner Herzag" war reichlich besucht.
Klagenfurt
07/11/2026
Vorsorge im Fokus

Großer Andrang beim Kärntner Herztag in Klagenfurt

Der 33. Kärntner Herztag im Klinikum Klagenfurt stieß auf großes Interesse. Besucher konnten sich bei kostenlosen Vorträgen über Herzgesundheit informieren.

von Marjam Alavi Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Herz-Kreislauferkrankungen stehen in Österreich nach wie vor an der Spitze der Todesursachen. Wie dies vorzubeugen ist, zeigt der jährliche „Kärntner Herztag“, der heuer zum 33. mal im Klinikum Klagenfurt stattfand. Bei der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit sich bei zahlreichen und kostenlosen kardiologischen Vorträgen zu den Themen Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, richtige Ernährung und Bewegung zu informieren. Der Fokus der Veranstaltung liegt auf der Prävention von Herz- und Kreislauferkrankungen.

Besucher konnten vor Ort Blutdruck messen

Besucherinnen und Besucher zeigten besonderes Interesse an den Vorträgen mit der Option Blutdruck- und Blutzucker zu messen, sowie Echo- und Herzkatheterlabore kennenzulernen. Gesundheitsstadtrat Mag. Franz Petritz unterstützt die Initiative des Österreichischen Herzverbandes, der Bevölkerung Tipps für die Gesundheitsvorsorge zu liefern. Neben Stadtrat Petritz waren auch Landesrätin Dr.in Beate Prettner und Herzverband-Präsident OMR Dr. Dieter Kopper anwesend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at