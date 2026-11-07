Großer Andrang beim Kärntner Herztag in Klagenfurt

Herz-Kreislauferkrankungen stehen in Österreich nach wie vor an der Spitze der Todesursachen. Wie dies vorzubeugen ist, zeigt der jährliche „Kärntner Herztag“, der heuer zum 33. mal im Klinikum Klagenfurt stattfand. Bei der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit sich bei zahlreichen und kostenlosen kardiologischen Vorträgen zu den Themen Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, richtige Ernährung und Bewegung zu informieren. Der Fokus der Veranstaltung liegt auf der Prävention von Herz- und Kreislauferkrankungen.

Besucher konnten vor Ort Blutdruck messen

Besucherinnen und Besucher zeigten besonderes Interesse an den Vorträgen mit der Option Blutdruck- und Blutzucker zu messen, sowie Echo- und Herzkatheterlabore kennenzulernen. Gesundheitsstadtrat Mag. Franz Petritz unterstützt die Initiative des Österreichischen Herzverbandes, der Bevölkerung Tipps für die Gesundheitsvorsorge zu liefern. Neben Stadtrat Petritz waren auch Landesrätin Dr.in Beate Prettner und Herzverband-Präsident OMR Dr. Dieter Kopper anwesend.