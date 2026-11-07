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Künstler Gerhard Plaschke mit Bürgermeister Christian Scheider, Kulturstadtrat Mag. Franz Petritz und Stadtrat Julian Geier.
Künstler Gerhard Plaschke mit Bürgermeister Christian Scheider, Kulturstadtrat Mag. Franz Petritz und Stadtrat Julian Geier.
Klagenfurt
07/11/2026
Ausstellung eröffnet

Klagenfurter Stadthaus zeigt Werke von Gerhard Plaschke

Der Reifnitzer Künstler Gerhard Plaschke zeigt unter dem Namen „Aristos“ Aquarelle von Städten und Landschaften in der Gewölbegalerie im Klagenfurter Stadthaus.

von Marjam Alavi Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Der studierte Philosoph Gerhard Plaschka ist seit einigen Jahren erfolgreicher Künstler. Derzeit zeigt er unter dem Namen „Aristos“ Aquarelle von Landschaften und Städten in der Gewölbegalerie im Stadthaus. Gearbeitet hat Plaschka hier mit Kohle, Bleistift, Tusche und Kreide. Sein Können stellt der Künstler auch als Dozent an Sommerakademien unter Beweis.

Zu sehen bis zum 25. November

Zur Eröffnung am 4. November ließen es sich Bürgermeister Christian Schneider, Kulturstadtrat Mag. Franz Petritz und Stadtrat Julian Geier nicht nehmen, sich die Ausstellung zu begutachten. Es führte der Klagenfurter Autor und Journalist Harald Raffer durch das Programm. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Marburger Malerkollege, Mosaikkünstler und Architekt Igor Oresic. Öffnungszeiten sind täglich von 14 bis 18 Uhr.

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