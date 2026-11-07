Tierschützer demonstrieren vor der Landesregierung

Vor der Landesregierung ist eine Demonstration und Informationstag zu den Abschüssen von Fischottern und Wölfen angekündigt und behördlich genehmigt. Veranstalter ist dieses Mal der „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) und der Verein „Wölfe in Österreich“ schließt sich den Forderungen des VGT gleichzeitig an. „Wir hoffen, Martin Gruber nimmt sich an dem Tag nicht Urlaub, sondern hat den Mut, mit uns zu diskutieren und unsere Sorgen endlich einmal anzuhören. Schließlich ist die Mehrheit der Bevölkerung sowohl für den Schutz der Wölfe als auch der Fischotter und der Biber. Das haben Umfragen klar ergeben,“ so Initiator Martin Balluch.

Tierschützer kündigen Protest an

Besonders das Leid der Fischotter hat es ihnen, wie schon berichtet, angetan. „Seit 1. November dürfen in Kärnten Fischotter in allen Entwicklungsformen – auch säugende und trächtige Muttertiere – mittels Abschuss und grausamer Totschlagfallen getötet werden. Darauf wollen wir am 18. November ausdrücklich noch ein Mal hinweisen. Auch, ob der Fallenfang ab Jänner dann verboten wird, ist noch immer nicht klar; das hätten wir vom Jagdreferenten gerne persönlich erfahren“, so eine Kärntner Mitarbeiterin des VGT.

Kärntner Wolfspolitik in der Kritik

Wölfe in Österreich wiederum wollen darüber Aufklärung, wie es nach 45 offiziellen Abschüssen im nächsten Jahr weitergehen soll. Besonders das Schicksal des Wolfsrudels am Dobratsch ging vielen nahe: Die Elterntiere wurden abgeschossen, die Jungen irrten in Villach-Fellach herum und wurden schließlich von Autos, wie berichtet, überfahren und getötet. Auf zahlreiche Anfragen in der Landesregierung gab es, wie berichtet, in einem Fall sogar eine Mutwillensstrafe und weitere Androhungen, solche zu verhängen. Damit muss sich nun bald das Landesverwaltungsgericht in Klagenfurt nach der Beschwerde einer Grazer Biologin beschäftigen. Sie wird dort von der Kanzlei des bekannten Lienzer Rechtsanwalts Georg Kerschbaumer vertreten.