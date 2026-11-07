Wörthersee im Lichterglanz: Adventmärkte öffnen bald

Vier zentrale Schauplätze prägen das diesjährige Vorweihnachtsprogramm am Wörthersee. Wie gewohnt, verwandelt sich Velden in die Stadt der Engel. Neben dem schwimmenden Adventkranz warten Adventhütten mit heimischem Kunsthandwerk und regionalen Köstlichkeiten. Ergänzt wird das Angebot durch ein Kinderprogramm sowie den vierten „Fellnasen Advent“.

Stiller Kunstadvent in Pörtschach

In Pörtschach leitet ein Adventweg über die Promenade und die naturbelassene Halbinsel. Künstlerische Installationen und stimmungsvolle Lichtinszenierungen laden zum Staunen und Innehalten ein; begleitet von Live-Darbietungen heimischer Chöre, Bands und Textkünstlern. Auch den Adventmarkt am Pyramidenkogel sowie den romantischen Kirchenadvent in Maria Wörth gibt es heuer wieder. Ergänzt wird letzterer durch Kirchenführungen, Konzerte in der Wallfahrtskirche, Alpakawanderungen und Erzählstunden mit Eisprinzessin Luna.

©Gert Steinthaler Der Advent über den Wolken findet dieses Jahr vom 20. November bis zum 20. Dezember statt.

Vorweihnachtsstimmung rund um Klagenfurt

Zusätzliche Angebote finden sich im Umland: So sorgen heimische Vereine und Unternehmen sowie ein liebevoll gestaltetes Rahmenprogramm von Kindergärten, Schulen, Musikschule und Chören für vorweihnachtliche Stimmung beim Ferlacher Adventzauber. In Krumpendorf findet vom 27. bis zum 29. November das Adventfunkeln statt. Kunsthandwerk zeigt überdies die Bahnhofsgalerie ZUGänglicheKUNST in Pörtschach; exklusives Ambiente verspricht der Advent de Luxe im Hotel Schloss Seefels.

Per Schiff zum Markt

„Der Advent am Wörthersee begeistert mit einer einzigartigen Kombination aus vier außergewöhnlichen Adventmärkten, die für jeden Geschmack etwas Besonderes bieten. Ein Highlight ist die Wörthersee Schifffahrt, die nicht nur als stimmungsvolles Verkehrsmittel die Märkte miteinander verbindet, sondern bereits die Anreise zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. So wird der Advent am Wörthersee zu einer ganz besonderen Entdeckungsreise voller Weihnachtszauber,“ erklärt Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee Rosental.