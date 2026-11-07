Tür eingetreten: Pfefferspray-Angriff in Klagenfurter Wohnung

Turbulente Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag in einem Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt ab. Drei Männer und eine Frau stürmten plötzlich eine Wohnung. Dahinter wird ein Streit im Suchtgiftmilieu vermutet.

Die Polizei wurde in der Nacht zu einem Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt alarmiert.

Die Polizei wurde in der Nacht zu einem Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt alarmiert.

Ein rabiater nächtlicher Übergriff rief in Klagenfurt die Polizei auf den Plan: Drei Männer (30 und 44 ) und eine Frau (29) – alle aus der Landeshauptstadt – drangen in der Nacht auf Samstag gewaltsam in die Wohnung eines Mehrparteienhauses ein. Das Quartett trat kurzerhand die Eingangstür ein und und überrumpelten damit die beiden Bewohner (32 und 34).

Brutaler Überfall

„Die Opfer wurden dabei gefährlich bedroht und damit in Furcht und Unruhe versetzt“, heißt es vonseiten der Beamten. Damit nicht genug: Die Angreifer versprühten in den Räumen Pfefferspray und verletzten die beiden Bewohner unbestimmten Grades. Mit einer geringen Menge erbeutetem Bargeld ergriff das Quartett schließlich die Flucht und lief der Polizei direkt in die Arme.

Streit im Suchtgiftmilieu

„Sie konnten noch beim Verlassen des Wohnhauses angehalten, festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagefurt eingeliefert werden“, erklär die Exekutive. Dem ganzen soll ein Streit im Suchtgiftmilieu vorangegangen sein. Nach Abschluss der Einvernahmen aller Beteiligten wurden die Verdächtigen aus der Haft entlassen und auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 20:48 Uhr aktualisiert