Unternehmer will in Keutschach für das Bürgermeisteramt kandidieren

Mit Hannes Triebnik stellt sich ein international erfahrener Unternehmer der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2027 in Keutschach. Seit mehr als zwanzig Jahren ist er in der touristischen Projektentwicklung tätig. Als Geschäftsführer einer Projektentwicklungs-GmbH entwickelt er weltweit touristische Zukunftsprojekte. Dieses Know-how soll nun direkt der Heimatgemeinde zugutekommen. „Ich habe beruflich auf der ganzen Welt erlebt, was möglich ist, wenn Menschen zusammenarbeiten, gemeinsame Ziele verfolgen und Verantwortung übernehmen. Diese Erfahrung möchte ich jetzt in meine Heimat einbringen. Keutschach hat so viel Potenzial – wir müssen es nur gemeinsam nutzen“, betont Triebnik.

Triebnik bietet Alternative

Dem parteifreien Spitzenmann steht neben Vertretern verschiedener Berufsgruppen auch die örtliche Volkspartei mit Obmann Clement Leitner zur Seite. Ein zentrales Anliegen ist für Triebnik die Überwindung bisheriger Gräben: „Wir haben in den vergangenen Jahren viel zu viel Energie in politische Streitigkeiten verloren. Die beiden politischen Kontrahenten haben ihre Chancen gehabt. […] Jetzt ist es Zeit für einen neuen Weg. Ich möchte niemanden ausgrenzen, sondern wieder alle an einen Tisch bringen. Denn am Ende sind wir alle Keutschacher und sollten gemeinsam für unsere Heimat arbeiten.“ Ziel sei es, der Bevölkerung eine klare Alternative zu bieten.