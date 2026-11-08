Diese vier Samtpfoten aus dem TiKo Klagenfurt hoffen auf ihr Glück

Im TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) in Klagenfurt warten derzeit gleich zwei bezaubernde Katzen-Duos auf verständnisvolle Menschen.

Ob ruhige Genießerinnen oder neugierige Jungkatzen – wer schenkt den Samtpfoten ein liebevolles Für-immer-Zuhause?

Izzy und Suki: Die zwei sanften Katzendamen

Die beiden Europäisch-Kurzhaar-Damen Izzy und Suki sind etwa sieben Jahre alt, kastriert und unzertrennlich. Fremden gegenüber zeigen sich die zwei anfangs von ihrer schüchternen Seite und benötigen eine behutsame Eingewöhnungsphase, um Vertrauen zu fassen. Haben sie sich erst einmal eingelebt, zeigen sie ihr liebevolles Wesen. Dabei schätzen sie es sehr, ihr eigenes Tempo zu bestimmen: Wann Zeit für Streicheleinheiten ist oder wann sie lieber ein ungestörtes Nickerchen halten möchten, entscheiden die beiden Samtpfoten gerne selbst.

Ruhiges Zuhause gesucht: Gesundheitshinweis: Izzy besitzt ein etwas sensibles Bäuchlein. Mit hochwertigem Futter geht es ihr jedoch rundum gut.

Wunschzuhause: Ein ruhiges, verständnisvolles Umfeld, in dem beide gemeinsam ankommen und glücklich alt werden dürfen.

©TiKo | Die beiden Europäisch-Kurzhaar-Damen Izzy und Suki sind etwa sieben Jahre alt, kastriert und unzertrennlich. ©TiKo | Fremden gegenüber zeigen sich die zwei anfangs von ihrer schüchternen Seite und benötigen eine behutsame Eingewöhnungsphase, um Vertrauen zu fassen.

Tick und Track: Junges Entdecker-Duo

Mit rund einem Jahr stehen die beiden kastrierten Europäisch-Kurzhaar-Schwestern Tick und Track noch ganz am Anfang ihres Katzenlebens. Für die zwei quirligen Jungkatzen gibt es noch jede Menge Neues zu entdecken. Die kleinen Abenteurerinnen suchen Menschen mit Geduld und Herz, die ihnen die Welt Schritt für Schritt zeigen. Sie möchten gemeinsam toben, spielen und in einem sicheren Umfeld geborgen heranwachsen. Die beiden wünschen sich ein liebevolles Zuhause im Doppelpack, in dem Spiel, Spaß und Kuscheleinheiten nicht zu kurz kommen.

©TiKo | Mit rund einem Jahr stehen die beiden kastrierten Europäisch-Kurzhaar-Schwestern Tick und Track noch ganz am Anfang ihres Katzenlebens. ©TiKo | Für die zwei quirligen Jungkatzen gibt es noch jede Menge Neues zu entdecken.

Kontakt Wer Izzy und Suki oder Tick und Track kennenlernen möchte, kann sich direkt an das TiKo Klagenfurt wenden : Telefon: 0463 / 43 541-0

Adresse: Judendorfer Straße 46, 9020 Klagenfurt am Wörthersee Website: www.tiko.or.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2026 um 12:07 Uhr aktualisiert