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/ ©Montage: Südpark
Bild auf 5min.at zeigt ein Werbefoto von Südpark
Am 13. und 14. November bringt der Südpark Klagenfurt die Genusswelten der Steiermark und Kärntens zusammen.
Klagenfurt
08/11/2026
13. & 14. November

Steiermark trifft Kärnten – zwei Tage voller Genuss im Südpark!

Die Koralmbahn macht's möglich: Am 13. und 14. November 2026 rücken Kärnten und die Steiermark im Südpark Klagenfurt kulinarisch noch enger zusammen. Besucher erwarten exklusive Weine, steirisches Kernöl und regionale Schmankerl.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(237 Wörter)
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Seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn am 12. Dezember 2025 sind Kärnten und die Steiermark noch näher zusammengerückt. Was die beiden Bundesländer verbindet, möchten wir auch im Südpark erlebbar machen: regionale Vielfalt, persönliche Begegnungen und jede Menge Genuss.

Acht Top-Winzer aus der Steiermark zu Gast

Das Herzstück des Events bilden acht ausgewählte steirische Weingüter, die ihre besten Tropfen präsentieren. Mit dabei sind:

  • Weingut Kodolitsch
  • Weingut Riegelnegg
  • Weingut Bernd Stelzl am Hirritschberg
  • Weingut Hofmann
  • Weinbau Menhart
  • Weingut Hirschmugl
  • Weingut Dietrich vlg. Tischler
  • Weingut Karl Melcher

Besucher haben die Möglichkeit, charaktervolle Weine zu verkosten, verschiedene Rebsorten kennenzulernen und direkt mit den Winzern ins Gespräch zu kommen.

Käsespezialitäten, Kürbiskernöl und mehr

Von charaktervollen Weinen über das hochwertige steirische Kürbiskernöl der Labugger Kürbiskernölpresse KG bis hin zu köstlichen Käsespezialitäten der Kärntner Milch erwartet dich eine genussvolle Verbindung der beiden Regionen. Auch weitere regionale Anbieter sind mit dabei: Familie Fischer, Hirter Bier, Der Teigkeller und der Bauernstand Schaschel sorgen für zusätzliche kulinarische Vielfalt. Die angebotenen Spezialitäten können auch vor Ort gekauft werden.

„Ob Weinliebhaber, Feinschmecker oder einfach neugierig auf regionale Produkte – wir freuen uns darauf, gemeinsam die kulinarische Vielfalt von Kärnten und der Steiermark zu feiern“,

lädt Südpark-Manager Heinz Achatz herzlich ein.
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