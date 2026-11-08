Verdacht auf schwere Sexualdelikte: Verhandlung in Klagenfurt steht an

Vor dem Landesgericht Klagenfurt muss sich ein Mann wegen mehrerer Vorwürfen verantworten. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt steht zu Beginn der neuen Woche ein Prozess mit schwerwiegenden Vorwürfen auf dem Verhandlungsplan. Am Montag, dem 9. November, muss sich ein Mann ab 9:30 Uhr vor einem Schöffensenat verantworten.

Für drei Stunden anberaumt

Für das Verfahren ist eine Verhandlungsdauer von rund drei Stunden bis 12:30 Uhr anberaumt. Die Anschuldigungen wiegen schwer: „Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, sich mehrfach hinsichtlich der Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen , sowie des Verbrechens der Vergewaltigung verantworten zu müssen“, teilte die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt im Vorfeld mit.

Unterbringung beantragt

„Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt beantragt neben der Bestrafung die Unterbringung des Angeklagten in einem forensisch-therapeutischen Zentrum gemäß §21 Abs. 2 StGB“, heißt es seitens des Gerichtes weiter. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.