Frontalcrash in Klagenfurt-Land sorgte für Straßensperre

In Klagenfurt-Land hat am heutigen Tag ein schwerer Verkehrsunfall einen Sirenenalarm ausgelöst. Zwei Fahrzeuge stießen dabei auf der Miegerer Landesstraße frontal zusammen.

„Wir wurden heute um 14.08 Uhr, gemeinsam mit den Feuerwehren Ebenthal und Haidach, zu einem technischen Einsatz auf die Miegerer Landesstraße gerufen“, berichtet die FF Zell-Gurnitz in den sozialen Medien.

Sicherungsmaßnahmen

Die eingetroffenen Einsatzkräfte übernahmen umgehend die notwendigen Sicherungsmaßnahmen vor Ort. „Unsere Aufgaben umfassten das Absichern der Unfallstelle, die Sicherstellung des Brandschutzes sowie das Abklemmen der Fahrzeugbatterie“, so die Wehr aus Klagenfurt-Land.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Das Rote Kreuz kümmerte sich um die Versorgung der Verletzten. Nach den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle konnte die Straße schließlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Vor Ort standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz die FF Ebenthal und die FF Haidach/Klagenfurt sowie die Polizei Kärnten und das Rote Kreuz Kärnten im Einsatz.