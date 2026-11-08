Katze saß auf Baum fest: Feuerwehr rückte mit Kran zur Rettung aus

Die FF Grafenstein rettete am Sonntag eine Katze per Kran aus einem Baum in Wölfnitz. Das Tier blieb unverletzt.

Mit einem Kran befreiten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Katze sicher aus dem Baum.

Mit einem Kran befreiten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Katze sicher aus dem Baum.

Zu einer Tierrettung ist die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein am Sonntagmittag nach Wölfnitz ausgerückt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 12:23 Uhr alarmiert, nachdem ein Haustier in eine Notlage geraten war. „Eine Katze war auf einen Baum geklettert und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen“, so die Wehr in den sozialen Medien.

Katze wieder der Besitzerin übergeben

Um den Vierbeiner zu erreichen, setzte die Feuerwehr einen Kran ein. Ein Mitglied der Mannschaft konnte das Tier schließlich sicher aus den Ästen holen. Nach der erfolgreichen Bergung wurde die Katze ihrer Besitzerin unversehrt übergeben.