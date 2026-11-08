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/ ©FF Grafenstein
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Mit einem Kran befreiten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Katze sicher aus dem Baum.
Grafenstein
08/11/2026
Feuerwehreinsatz

Katze saß auf Baum fest: Feuerwehr rückte mit Kran zur Rettung aus

Die FF Grafenstein rettete am Sonntag eine Katze per Kran aus einem Baum in Wölfnitz. Das Tier blieb unverletzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Zu einer Tierrettung ist die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein am Sonntagmittag nach Wölfnitz ausgerückt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 12:23 Uhr alarmiert, nachdem ein Haustier in eine Notlage geraten war. „Eine Katze war auf einen Baum geklettert und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen“, so die Wehr in den sozialen Medien.

Katze wieder der Besitzerin übergeben

Um den Vierbeiner zu erreichen, setzte die Feuerwehr einen Kran ein. Ein Mitglied der Mannschaft konnte das Tier schließlich sicher aus den Ästen holen. Nach der erfolgreichen Bergung wurde die Katze ihrer Besitzerin unversehrt übergeben.

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