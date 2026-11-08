Rätselhafter Sturz: Kärntner (49) fehlt jede Erinnerung an E-Bike-Unfall

Ein 49-jähriger Kärntner stürzte in Techelsberg mit dem E-Bike und lehnte Hilfe zunächst ab. Da später Gedächtnislücken auftraten, kam er ins UKH. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 8. November ereignete sich zwischen 13 und 14 Uhr auf der L 78 im Gemeindegebiet von Techelsberg ein Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Radfahrer stürzte im Bereich Sekull aus bislang unbekannter Ursache. Er war mit einem roten E-Mountainbike talwärts in Richtung B 83 unterwegs gewesen.

Mann konnte sich nicht erinnern

Ein bergwärts fahrender Autofahrer entdeckte den Verunglückten samt Fahrrad in einer Linkskurve am Fahrbahnrand liegend. Gegenüber dem Ersthelfer erklärte der Gestürzte, allein zu Fall gekommen zu sein. Da der 49-Jährige seinen Weg zunächst zu Fuß fortsetzen wollte, bot ihm der Autofahrer an, ihn nach Hause zu fahren. „Mehrere Angebote, die Rettung zu verständigen oder ihn in ein Krankenhaus zu bringen, lehnte der Radfahrer ab“, ergänzt die Polizei. Erst im weiteren Verlauf wählte die Lebensgefährtin des Verunglückten den Notruf, nachdem sich der Mann nicht mehr an die Geschehnisse erinnern konnte. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.