One More Hour Backyard Ultra: Nach 41 Stunden steht der Sieger fest

Beim ersten One More Hour Backyard Ultra in Reßnig bei Ferlach sicherte sich Stefan Wilfinger den Sieg. Nach 41 Stunden und rund 275 Kilometern bezwang er das gesamte Teilnehmerfeld.

Kärntens erster One More Hour Backyard Ultra verlangte den Sportlern alles ab. Die Regeln sind gnadenlos: Jede volle Stunde muss eine 6,706 Kilometer lange Schleife bewältigt werden. Wer es nicht schaffte oder freiwillig aufhörte, schied aus. Sieben Abschnitte entsprechen bereits mehr als einem Marathon. Der Bewerb endet erst, wenn nur noch ein einziger Athlet im Rennen ist.

©zVg. / Patrick Riepl | Beim One More Hour Backyard Ultra gingen die Sportler bis an ihre Grenzen. ©zVg. / Patrick Riepl | Mit dem Läuten der Glocke signalisiert der Teilnehmer offiziell sein Ausscheiden aus dem Rennen.

Rennen dauerte 41 Stunden

Rund 275 Kilometer legte Sieger Stefan Wilfinger zurück, ehe der letzte Konkurrent geschlagen war. Nach 40 Runden läutete der Deutsche Stefan Miyagi die symbolische Glocke, fixierte eine neue persönliche Bestleistung und holte sich den 2. Platz. Für Kärntner Jubel sorgte Elias Gratzer: Als Underdog gestartet, erkämpfte sich der Lokalmatador mit 36 Abschnitten überraschend Rang drei. Auch online war der Andrang enorm. Mehr als 180.000 Zuseher schalteten via YouTube ein, auf Instagram wurden über drei Millionen Aufrufe verzeichnet.

©zVg. / Patrick Riepl Der 3. Platz ging an Lokalmatador Elias Gratzer.

Erfolgreiche Premiere in Kärnten

„Mit dem One More Hour Backyard Ultra wurde ein besonderes internationales Rennformat nach Kärnten gebracht. Die Veranstaltung verband Spitzenausdauer, mentale Stärke, eine außergewöhnliche Community und eine professionelle digitale Übertragung“, betonten die Veranstalter von RP Business e.U.. Weiters hieß es: „Ein besonderer Dank gilt allen Athleten, Helfern, Partnern, Sponsoren und Unterstützern, die dieses außergewöhnliche Wochenende möglich gemacht haben.“