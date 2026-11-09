Der Nikolaus kommt heuer mit dem Fallschirm

Heuer wartet eine Besonderheit beim traditionellen Krampuslauf in Welzenegg. Denn während die Perchten und Krampusse durch den Klagenfurter Stadtteil ziehen, kommt der Nikolaus mit dem Fallschirm.

Echten Nervenkitzel erleben am Sonntag, dem 22. November 2026, nicht nur die Besucher des Welzenegger Krampuslaufes, sondern auch der Nikolaus. Er landet nämlich mit dem Fallschirm im Bereich der Parkanlage in der Wurzelgasse. Ab 14 Uhr ziehen dort auch die Gruppen mit kunstvoll geschnitzten Masken durch die Welzenegger Straße und die Wurzelgasse.

©Krampusgruppe Welzenegg Am Foto: Die Krampusgruppe Welzenegg.

Zwei Jubiläen in Klagenfurt

Am Vortag feiert die Brauchtumsgruppe ab 21 Uhr zudem ihr 40-jähriges Bestehen in der Klagenfurter Messehalle 3. Zeitgleich steht ein weiteres Jubiläum an: Bereits um 19 Uhr zieht der traditionelle Klagenfurter Krampuslauf zum 35. Mal durch die Innenstadt. Rund 800 Krampusse und Perchten sowie bis zu 50.000 Schaulustige werden erwartet. Eine Übersicht über alle Krampus- und Perchtenläufe in Kärnten findet ihr hier: Höllisch gut: Die Krampus- und Perchtenläufe in Kärnten im Überblick